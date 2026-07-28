Що розповів Фіала про олігархічний бізнес у 2010-х

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Журнал Forbes Ukraine опублікував третій матеріал із серії «Антологія великого бізнесу», в якій досліджується еволюція українських бізнес‑груп за часів незалежності.

Цього разу своїми спогадами поділився власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Метал відібрав факти про представників металургійного бізнесу.

Власник Dragon Capital Томаш Фіала

З 2010 по 2020 рік український реальний ВВП зменшився на 1%, але за спогадами Фіали це був не застій, а справжні американські гірки. Він впевнений, що бізнес-групи розвивалися попри рейдерство, революцію, війну, девальвацію і кризу.

“Я б не сказав, що у десятих почався занепад олігархічного бізнесу, більшість груп продовжували непогано заробляти”, – згадує Томаш Фіала.

Ціни на commodities досить швидко відновилися, і Метінвест Ріната Ахметова та Ferrexpo Костянтина Жеваго заробляли великі гроші.

В інших сфрах також відбувався стрімкий розвиток великого бізнесу. Дмитро Фірташ активно розширював бізнес: купив виробника міндобрив Азот, Стирол та інших, беручи величезні кредити в російських банках. Ігор Коломойський [неформальний лідер бізнес-групи Приват, яка свого часу продала металургійні активи Євазу Романа Абрамовича, а також володіла ферросплавними заводами] заробляв на нафтогазовому бізнесі й заправках. Олег Бахматюк стрімко розширив власний аграрний бізнес.

“Те, що через банківську реформу чимало олігархів втратили банки, це результат, що депозитами населення вони фінансували розширення свого бізнесу. Цього більше немає, і це добре”, – переконаний Фіала.

Він також відзначає, що великий приватизаційний перерозподіл, по суті, закінчився у 2013‑му, група SCM консолідувала енергетичні активи. Тому нові гравці вже створювали щось нове, з нуля.

Нагадаємо, що раніше ми писали про спогади банкіра Олександра Деркача про 1990-ті.

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