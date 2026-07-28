Журнал Forbes Ukraine опублікував третій матеріал із серії «Антологія великого бізнесу», в якій досліджується еволюція українських бізнес‑груп за часів незалежності.

Цього разу своїми спогадами поділився власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Метал відібрав факти про представників металургійного бізнесу.

З 2010 по 2020 рік український реальний ВВП зменшився на 1%, але за спогадами Фіали це був не застій, а справжні американські гірки. Він впевнений, що бізнес-групи розвивалися попри рейдерство, революцію, війну, девальвацію і кризу.

“Я б не сказав, що у десятих почався занепад олігархічного бізнесу, більшість груп продовжували непогано заробляти”, – згадує Томаш Фіала.

Ціни на commodities досить швидко відновилися, і Метінвест Ріната Ахметова та Ferrexpo Костянтина Жеваго заробляли великі гроші.

В інших сфрах також відбувався стрімкий розвиток великого бізнесу. Дмитро Фірташ активно розширював бізнес: купив виробника міндобрив Азот, Стирол та інших, беручи величезні кредити в російських банках. Ігор Коломойський [неформальний лідер бізнес-групи Приват, яка свого часу продала металургійні активи Євазу Романа Абрамовича, а також володіла ферросплавними заводами] заробляв на нафтогазовому бізнесі й заправках. Олег Бахматюк стрімко розширив власний аграрний бізнес.

“Те, що через банківську реформу чимало олігархів втратили банки, це результат, що депозитами населення вони фінансували розширення свого бізнесу. Цього більше немає, і це добре”, – переконаний Фіала.

Він також відзначає, що великий приватизаційний перерозподіл, по суті, закінчився у 2013‑му, група SCM консолідувала енергетичні активи. Тому нові гравці вже створювали щось нове, з нуля.

Нагадаємо, що раніше ми писали про спогади банкіра Олександра Деркача про 1990-ті.

Приазов’я та Донбас. Туризм та пам’ятки

Телеграм-канал Журналу Метал – приєднуйтся!

FB-сторінка Журналу Метал – приєднуйтся!