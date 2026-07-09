Скільки чавуну, сталі та прокату виробили в Україні у 1 п. 2026 р.

Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» опублікувало підсумки роботи української металургії у січні-червні 2026 року. Українські металургійні підприємства за цей період, зокрема, виробили:

чавуну 3,66 млн тонн (99,8% відносно 1 п. 2025 р.);

сталі 3,57 млн тонн (96,8%);

прокату 2,94 млн тонн (95,7%).

Виробництво чавуну, сталі та металопрокату в Україні за 6 міс. 2026 р.

Раніше Метал публікував обсяги виробництва за 5 міс. 2026 р.

З підсумками 2025 року українські металургійні підприємства виробили 7,41 млн тонн сталі (-2,2% рік до року). За підсумками 2024 року виробництво сталі в Україні збільшилося з 6,23 млн тонн до 7,58 млн тонн (+21,6% рік до року).

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