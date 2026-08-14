Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» опублікувало підсумки роботи української металургії у січні-липні 2026 року. Українські металургійні підприємства за цей період, зокрема, виробили:

чавуну 4,09 млн тонн (93,9% відносно 7 міс. 2025 р.);

сталі 4,02 млн тонн (94,4%);

прокату 3,32 млн тонн (91,7%).

Виробництво металопродукції в Україні за 7 міс. 2026 р. / Укрметалурпром

В «Укрметалургпромі» уточнюють, що дані за липень по ПАТ «Запоріжсталь» розрахункові, тому загальні показники можуть бути скориговані.

Раніше Метал публікував обсяги виробництва за 6 міс. 2026 р.

З підсумками 2025 року українські металургійні підприємства виробили 7,41 млн тонн сталі (-2,2% рік до року). За підсумками 2024 року виробництво сталі в Україні збільшилося з 6,23 млн тонн до 7,58 млн тонн (+21,6% рік до року).

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