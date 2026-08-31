Кожен третій співробітник промислової компанії Інтерпайп – жінка. Про це у Facebook повідомила пресслужба компанії.

Частка жінок в колективі Інтерпайп зростає

“Якщо вам хтось скаже, що в промисловості жінок нема – не вірте. Жінки завжди контролювали якість, працювали на кранах, насосних установках та підстанціях, оформлювали відвантаження продукції”, – йдеться у повідомленні.

В компанії додають, що жінки можуть успішно керувати бригадами, дільницями і змінами. Наприклад, в Інтерпайп є дільниці, де двоє з чотирьох змінних лінійних керівників – жінки. “І так має бути, бо професіоналізм не залежить від статі”, – переконані в Інтерпайп.

У промисловій компані відчуваєють брак персоналу і готові збільшувати відсоток жінок, навіть за тими професіями, в яких жінок ніколи не було. І вже працюють у цьому напрямку. Наприклад, з’явилисяя є операторки верстатів з ЧПК. Тут не потрібна фізична сила, більше навички роботи з програмним забезпеченням та металообробкою.

На сайті компанії у розділі Кар’єра вказано, що в Інтерпайп працює близько 9,5 тисяч людей.

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