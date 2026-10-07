Скорочення металургів наразі не не набули великих масштабів. Однак після зупинки або обмеження роботи заводів через російські обстріли галузь може зіткнутися з проблемою збереження десятків тисяч робочих місць. Які варіанти доступні керівництву підприємств, дослідила Liga.net.

За даними Федерації металургів України, кількість працівників галузі скоротилася приблизно з 80 000 наприкінці 2022 року до 62 000 на кінець 2025-го.

Після серії російських атак ситуація може змінитися. У Метінвесті оцінюють, що близько 70 000 працівників металургійної галузі ризикують втратити роботу, якщо зупинені через обстріли підприємства не відновляться. Які можуть бути варіанти розвитку подій у галузі?

Зупинка виробництва і скорочення персоналу

Перший сценарій – скорочення частини металургів, якщо підприємства не зможуть відновити виробництво.

У Метінвесті повідомляють, що насамперед скорочення плануються серед адміністративно-управлінського персоналу там, де суттєво зменшилися обсяги роботи. Водночас компанія прагне зберегти фахівців робітничих професій, необхідних для майбутнього запуску підприємств.

Це пов’язано з тим, що значна частина металургів має специфічну кваліфікацію. Підготовка працівників для роботи на унікальному обладнанні може тривати 10-15 років.

Законодавство також не дозволяє провести різке масове скорочення за короткий час. Про звільнення необхідно повідомити щонайменше за два місяці, після чого виплатити компенсацію в розмірі однієї середньомісячної зарплати. Галузева угода ГМК передбачає додаткові консультації щодо скорочень, якщо на підприємстві з понад 1000 працівників планується скоротити більше 10% штату.

Вимушений простій замість звільнення

Другий варіант – переведення працівників у простій зі збереженням 2/3 заробітної плати.

Такий механізм дозволяє підприємству зберегти трудові відносини з працівниками до моменту відновлення виробництва. Міжнародна профспілка IndustriALL закликала застосовувати простій на АрселорМіттал замість звільнень.

Через простій та скорочення робочого часу працівники можуть суттєво втрачати в доходах. Це, своєю чергою, може спричинити відтік людей із підприємств, зокрема через вимоги щодо бронювання.

Ще один варіант, який уже використовується підприємствами, – перекваліфікація. Скороченим працівникам можуть пропонувати навчання за іншою спеціальністю з можливістю працевлаштування на підприємствах групи.

Податкові пільги для збереження робочих місць

Третій варіант – державна підтримка підприємств, які намагаються зберегти персонал під час простою.

Наприклад, мона запропонувати відтермінувати сплату податків. У довгостроковій перспективі збереження працівників може обійтися державному бюджету дешевше, ніж втрата податкових надходжень зараз.

Але Міністерство фінанасів наразі не готове погодитися на такі поступки для бізнесу, який постраждав від обстрілів.

Металургійні підприємства є одними з головних платників податків у містах присутності. Зокрема, у Запоріжжі виплати підприємств Метінвесту становили майже 10% бюджету міста у 2025 році – близько 900 млн грн. Тому масштабні скорочення означатимуть втрати не лише для самих працівників, а й для місцевих бюджетів.

Профспілка металургів і гірників України пропонує ще один механізм: частково компенсувати зарплати працівників коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. За цією моделлю в міру відновлення виробництва частка підприємства в оплаті праці має збільшуватися, а частка Фонду – зменшуватися.

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