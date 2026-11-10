Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко 9 листопада опублікував у своєму Telegram-каналі фотографії, зроблені під час обшуків у фігурантів справи про можливе розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів Київщини. Йдеться про мільярди гривень, які отримали компанії, начебто пов’язані із людиною на ім’я Владислав Соколов. Зібрали інформацію, яка наразі відома про Соколова та його дотичність до металоринку.

Владислав Соколов, Сталь Плюс, ТД Металург / Фото з соцмереж

«Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, з’явилися “царські” інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce», – написав Стерненко.

Судова ухвала та невідомий контролер

За даними ухвали Святошинського районного суду Києва від 15 жовтня 2026 року, ТОВ Сталь Плюс і ПП ТД Тризуб були основними постачальниками матеріалів та конструкцій для окремих будівельних робіт. У документі зазначено, що ці підприємства пов’язані з особою, ім’я якої не розкривається. Водночас журналістські розслідування пов’язали із цими компаніями дніпровського підприємця Владислава Соколова.

За даними судового документа, у квітні-травні 2026 року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 договорів із двома підрядниками на загальну суму близько 1,89 млрд грн. Від початку травня ТОВ Сталь Плюс поставило одному з них металопродукції приблизно на 155,45 млн грн без ПДВ, іншому – на 101,07 млн грн без ПДВ.

Слідство перевіряє можливе завищення вартості матеріалів. Попередня оцінка різниці між цінами придбання та подальшого продажу становить близько 20,8 млн грн без ПДВ. Але зазначимо, що це не остаточно встановлені збитки та не доказ вини конкретних осіб.

Проте згадка компанії, у назві якої є слово “сталь” привернула увагу. Тому ми вирішили пошукати інші подробиці про цих постачальників металопрокату.

Від Металурга до Сталь Плюс

Попри те, що у Сталь Плюс і ТД Тризуб інші формальні власники та керівники, ім’я Владислава Соколова відоме на українському металоринку.

Це підприємець із Дніпра, який у 2015 році навіть балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії Блок Петра Порошенка “Солідарність”, яка згодом змінила назву на Європейська Солідарність. За даними Руху ЧЕСНО, Соколов не був обраний.

Тоді ж він працював комерційним директором ТД Металург. У серпні 2015 року Владислав Соколов дав інтерв’ю сайту Gorod.dp.ua, в якому коментував ситуацію на українському ринку металопрокату та перспективи внутрішнього споживання сталі.

Зокрема він тоді вважав, що Україні необхідно розвивати внутрішнє споживання: “Важливо розуміти, що металургія є локомотивом української економіки. Це десятки тисяч робочих місць для людей, які пов’язані, з видобутком, збагаченням, постачанням руди, вугілля, феросплавів, використанням електроенергії, металургійного обладнання, транспортування, перевалки тощо. Тут йдеться не лише про економіку, йдеться про соціальну стабільність та внутрішню безпеку. Особливо це актуально для таких промислово розвинених регіонів, як Дніпропетровська область”.

Фотографія в інтерв’ю дає підстави стверджувати, що йдеться саме про ту людину, ім’я якого фігурує сьогодні.

Крім того, блогер Денис Казанський знайшов сторінку у Threads Соколова:

“Тредс починається з фотки, де він разом із заступником міністра Калашника – Русланом Олійником (він вже написав заяву на звільнення)”.

Антикорупційний центр МЕЖА звернув увагу, що Олійник вирішив звільнитися з міністерства після проведення обшуків у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергооб’єктів на Київщині

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