За підсумками січня–вересня 2026 року споживання металопродукції в Україні скоротилося до 2,73 млн тонн. Це не 13,8% менше ніж за аналогічний період минулого року.. Про це йдеться у повідомленні ОП Укрметалургпром.

При цьому імпорт склав 1,27 млн тонн або 46,8% внутрішнього ринку. Для порівняння місткість внутрішнього ринку за 9 місяців 2025 року складала 3,16 млн тонн, з яких 39,2% складав імпорт.

В імпортних постачаннях цього року домінував плоскоий прокат – 69,7%.

Нагадаємо, що за 9 місяців 2026 року українські металурги виробили 4,46 млн тонн сталі (-19,8% рік до року). Виробництво чавуну скоротилося на 22,9% до 4,46 млн тонн, металопрокату – на 23% до 3,73 млн тонн.

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