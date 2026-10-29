Глобальний надлишок виробничих потужностей, посилення ролі азійських виробників і нові вимоги до вуглецевого сліду змінюють конкурентні умови на ринку сталевого прокату з полімерним покриттям (PPGI). Про це йдеться в презентації компанії Модуль-Україна про стан українського ринку у 2026 році.

Світовий ринок плоского сталевого прокату з покриттям / Фото VietnamSteel

За оцінкою компанії, світові виробничі потужності зростають швидше за попит. Це посилює ціновий тиск, загострює конкуренцію за ринки збуту та стимулює застосування торговельних обмежень.

Водночас країни Азії, зокрема Індія та держави Південно-Східної Азії, нарощують виробничі потужності й посилюють вплив на глобальні торговельні потоки.

Ще один фактор – європейський механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM. З 2026 року він перейшов до фінансової фази, а вуглецевий слід продукції став важливішим чинником конкурентоспроможності та вибору постачальників.

Також компанія відзначає зростання значення спеціальних кольорів, фактур і властивостей полімерного покриття. Це посилює роль не лише ціни, але й асортименту та характеристик продукції.

Для українських виробників ці означає необхідність конкурувати одночасно за вартістю, якістю та спеціалізованими характеристиками продукції. Додатковими викликами залишаються високі витрати на енергоносії та воєнні ризики.

Нагадаємо, що за 3 квартали 2026 року імпорт PPGI в Україну перевищив 163 тис. тонн. Крім того, Модуль-Україна прогнозує виробництво сталі з полімерним покриттям в Україні у 2026 році на рівні 122,5 тис. тонн

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