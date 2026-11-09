Україна активізувала переговори з Європейським Союзом щодо покращення умов експорту української металопродукції. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками зустрічі з представниками промисловості.

«Для металургів активізували переговори з ЄС щодо збільшення квот на українську металопродукцію та механізму CBAM», – зазначив Корецький.

На фотографіях, опублікованих на сайті Кабінету міністрів України видно, що участь у зустрічі, зокрема, взяли Олександр Водовіз з Метівесту, Сергій Тігіпко з ТАС та інші бізнесмени.

Обидва торговельні обмеження створюють додаткові ризики для українських металургів. За оцінкою Групи Метінвест, після перегляду правил ЄС квоти на безмитний імпорт сталі для України скоротилися більш ніж на 60%. Якщо раніше українські виробники постачали до Євросоюзу близько 2 млн тонн металопродукції на рік, то нинішня квота становить приблизно 670 тис. тонн. Постачання понад встановлений обсяг обкладаються митом у 50%.

Окреме навантаження створює CBAM. За оцінкою операційного директора Метінвесту Олександра Мироненка, додаткові витрати через механізм можуть становити €50-100 на тонну прокату, ринкова вартість якого оцінюється приблизно у $600.

Таким чином, для української металургії переговори з ЄС стосуються не лише збільшення обсягів безмитного експорту, а й умов застосування вуглецевого механізму з урахуванням воєнних обмежень та обмежених можливостей підприємств фінансувати декарбонізацію.

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