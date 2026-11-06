Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) продовжила ще на п’ять років антидемпінгове мито на імпорт безшовних нержавіючих труб із Китаю. Ставка залишиться на рівні 41,07%. Крім того, комісія скасувала спеціальний режим імпорту для одного з китайських виробників – Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd. Про це повідомила юридична фірма Ілляшев та Партнери, яка представляє інтереси українського виробника Centravis.

Безшовні труби від Centravis / фото Centravis

Рішення МКМТ ухвалила 3 листопада 2026 року за результатами перегляду антидемпінгових заходів і добровільного цінового зобов’язання китайської компанії.

Раніше Zhejiang Longda могла постачати продукцію в Україну без сплати антидемпінгового мита за умови дотримання встановлених мінімальних цін. Тепер на її імпорт також поширюватиметься мито 41,07%.

Юристи представляли інтереси ПрАТ Сентравіс Продакшн Юкрейн – українського виробника безшовних нержавіючих труб. Компанія протягом кількох років домагалася припинення особливого режиму для китайського конкурента.

«Ми не лише забезпечили продовження антидемпінгового захисту українського виробника ще на п’ять років, а й домоглися вирішення питання, яке залишалося відкритим протягом тривалого часу», – зазначила партнерка Ілляшев та Партнери Олена Омельченко.

Антидемпінгові заходи поширюються на визначені категорії безшовних труб, трубок і порожнистих профілів із корозійностійкої (нержавіючої) сталі китайського походження. Вони класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 7304 41 00 90, 7304 49 93 00 та 7304 49 95 00.

Метал вже повідодомляв, що Європейська асоціація EURANIMI почала лобіювати інтереси українських виробників нержавіючих труб у ЄС.

Раніше Метал підготував і опублікував біографію CEO Centravis Юрія Атанасова.

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