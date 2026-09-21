Металургійної промисловості в Україні фактично більше немає. Про це в коментарі Financial Times заявив Олександр Водовіз, керівник апарату генерального директора компанії Метінвест, передає Рудана. Що саме і чому сказав топменеджер найбільшої гірничо-металургійної групи України.

Наслідки повторного обстрілу Запоріжсталі ракетами

Стаття FT присвячена питанню знищення української економіки, яку цілеспрямовано веде росія. В одному з блоків матеріалу досліджується саме питання металургії, яка за останній час зазнала кількох масованих ударів балістичними ракетами.

Зокрема, виведено з ладу три великі металургійні заводи в промислових центрах Дніпропетровської та Запорізької областей. Загинули 17 працівників, а сама галузь, яка десятиліттями була рушійною силою економічного зростання країни, опинилася під загрозою.

Запоріжсталь менше ніж за місяць зазнала чотирьох ударів.

“Станом на сьогодні, Україна більше не має металургійної промисловості. Росіяни знали про завод усе, вони точно знали, куди влучити. Балістичні ракети були націлені на доменні печі трьох заводів: двох, що належать Метінвесту, та ArcelorMittal у Кривому Розі”, – розповів Олександр Водовіз.

На ці підприємства припаладо 90% виробництва сталі в країні, вони наразі не працюють.

“Ми не розуміємо, скільки часу знадобиться на ремонт: дні, тижні, місяці чи роки”, – пояснив Водовіз.

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