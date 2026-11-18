Україна обговорює з Єврокомісією коригування квот на імпорт сталі до ЄС, щоб забезпечити експорт української продукції в належних обсягах. Водночас до кінця року навряд чи вдасться домогтися поступок щодо механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Про це в інтерв’ю Forbes Україна заявив представник України при Європейському Союзі Тарас Качка.

Катанка АМКР на заводі Дивес Кривий Ріг / Фото Славсант

За його словами, 11 листопада у Брюсселі обговорювали питання сталевих квот. Україна пояснює Єврокомісії особливості ринків, на яких працюють три проблемні товарні позиції: гарячекатаний рулон Метінвесту та два типи безшовних труб виробництва Centravis та Interpipe. Качка оцінює перспективу коригування квот як позитивну. Орієнтовний термін ухвалення рішення – 1 січня.

Щодо CBAM, можливість постійного винятку для України представник при ЄС оцінює скептично. Серед проблем він назвав відсутність належної державної кліматичної політики в Україні та політичну дискусію навколо цього механізму в самому Євросоюзі. До кінця року можливі лише тактичні рішення. Зокрема, Україна запитала про можливість онлайн-верифікації фактичних викидів, що дозволило б максимально зменшити платежі за CBAM. Водночас Качка наголосив на необхідності розробити кліматичну програму України, яка сприятиме розвитку виробництва та зближенню з ЄС.

Окремою проблемою для металургів залишається логістика через західний кордон. За словами Качки, використання автомобільної інфраструктури допомагає експорту товарів із доданою вартістю та частини аграрної продукції, але майже не вирішує логістичних потреб металургійних підприємств. Вони залежать від кількох залізничних ліній із обмеженою пропускною спроможністю. Розвиток європейської колії в Закарпатській області вже розпочався, наступною має стати Львівська область, однак будівництво таких ліній потребує кількох років.

Качка також зазначив, що повернення до нормального експорту зернових і металургійної продукції неможливе без відновлення навігації в Чорному морі. На його думку, це питання можна розв’язати лише військово-політичним шляхом.

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