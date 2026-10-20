Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі скасувала антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну сталевих кріпильних виробів китайського походження. Обмеження діяли з 2020 року, а їхні ставки становили від 32,47% до 67,40%. Про це повідомила юридична компанія Sayenko Kharenko, яка представляла інтереси металоторгової компанії АВ Метал Груп у процедурі.

Сталеве кріплення від Дружківський завод металевих виробів / профспілка via Facebook

Рішення ухвалене 12 жовтня 2026 року. Перегляд завершився скасуванням мит, які застосовували до імпорту китайських сталевих кріплень.

Комісія дійшла висновку, що продовження заходів не відповідало національним інтересам України. Серед причин — тривала відсутність виробництва на українському підприємстві, розташування його потужностей у зоні бойових дій і неповний асортимент продукції порівняно з товарами, на які поширювалися мита.

Дружківський завод металевих виробів: виробник існує юридично, але виробництво зупинене

Українським підприємством, для захисту якого свого часу запровадили антидемпінгові заходи, є ПрАТ Дружківський завод металевих виробів із Донецької області. Воно спеціалізується на виготовленні болтів, гайок, заклепок, залізничного кріплення та високоміцних виробів для будівельних і мостових конструкцій.

Саме за заявою заводу наприкінці 2019 року розпочали антидемпінгове розслідування щодо сталевих кріплень із Китаю. У 2020 році Україна запровадила остаточні заходи. На той момент Комісія встановила, що обсяги виробництва аналогічної продукції українським підприємством скоротилися на 40,1%, тоді як демпінговий імпорт зростав. Докладніше — в офіційному повідомленні про запровадження мит.

Повномасштабна війна змінила умови діяльності заводу. Зокрема, місто Дружківка сьогодні знаходиться практично на лінії бойового зіткнення. Проте юридичну особу було перереєстровано у Дніпрі.

Цей кейс показує нетипову для антидемпінгової практики ситуацію: український виробник зберігає юридичний статус, але через війну та розташування виробничих потужностей у зоні бойових дій не може повноцінно забезпечувати ринок. У результаті під час перегляду торговельних обмежень довелося враховувати не лише формальну наявність національного виробника, а й фактичний стан його виробництва.

Що зміниться для імпорту кріплень

Скасування антидемпінгових заходів усуває додаткове тарифне обмеження для китайських сталевих кріпильних виробів, які підпадали під дію відповідних рішень. Це змінює умови імпорту продукції для українських постачальників і торговельних компаній.

Водночас скасування мит не гарантує автоматичного зниження цін: на кінцеву вартість і надалі впливатимуть закупівельні ціни, логістика, валютний курс та інші витрати.

Для металоринку України рішення важливе як приклад адаптації торговельного захисту до воєнних умов.

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