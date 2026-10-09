У січні-вересні 2026 року металургійні підприємства України майже на 20% скоротили виплавку сталі. Про це йдеться у звіті ОП Укрметалургпром.

Виробництво чавуну, сталі та прокату в Україні за 9 міс. 2026 року / Фото: Укрметалургпром

Зокрема, в Укрметалургпромі повідомили, що 9 місяців цього вироблено:

чавуну 4,46 млн тонн (77,1% рік до року);

сталі 4,43 млн тонн (80,2% рік до року);

прокату 3,73 млн тонн (77,0% рік до року).

Найбільше падіння прийшлося на серпень-вересень, коли через російські ракетні обстріли зупинилися всі основні металургійні підприємства України.

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