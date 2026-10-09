У січні-вересні 2026 року металургійні підприємства України майже на 20% скоротили виплавку сталі. Про це йдеться у звіті ОП Укрметалургпром.
Зокрема, в Укрметалургпромі повідомили, що 9 місяців цього вироблено:
- чавуну 4,46 млн тонн (77,1% рік до року);
- сталі 4,43 млн тонн (80,2% рік до року);
- прокату 3,73 млн тонн (77,0% рік до року).
Найбільше падіння прийшлося на серпень-вересень, коли через російські ракетні обстріли зупинилися всі основні металургійні підприємства України.
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