Російські атаки останніх місяців призвели до зупинки ключових металургійних підприємств України, тоді як скорочення Євросоюзом квот на імпорт української сталі створює додаткові ризики для відновлення галузі. Про це генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков заявив в інтерв’ю fDi Intelligence, що входить до медіагрупи Financial Times.

Юрій Риженков, CEO Метінвест / Фото Метінвест

За словами Риженкова, масштаби російських атак на українські металургійні підприємства останніми місяцями значно зросли. Зокрема, ракетних ударів зазнали Запоріжсталь і Каметсталь. Унаслідок атак загинули працівники та було пошкоджено виробниче обладнання.

«Після масштабних атак, подібних до тих, що ми пережили протягом останніх двох місяців, завод фактично зупиняється. Якщо зникає електроенергія або пошкоджено критичну інфраструктуру, підприємство необхідно зупинити, щоб уникнути екологічної чи техногенної катастрофи», – сказав Риженков.

Російських ударів зазнали всі три основні виробники сталі в Україні – ArcelorMittal, Інтерпайп і Метінвест. «Фактично вся українська металургія зараз не працює», – заявив очільник Метінвесту.

Металургія забезпечує понад 20% експорту України

Риженков наголосив, що металургія залишається однією з ключових галузей української економіки. До початку повномасштабного російського вторгнення вона забезпечувала майже 10% ВВП України та близько третини експорту.

Через втрату частини виробничих потужностей внесок галузі скоротився. Але металургія досі формує понад 7% ВВП і понад 20% українського експорту.

На думку Риженкова, для повоєнного відновлення української металургії критично важливим є збереження доступу до європейського ринку. Тому він розкритикував рішення ЄС скоротити квоти на постачання української сталі більш ніж удвічі.

«На мою думку, це дуже дивний крок. Якщо ви хочете підтримати країну, краще дати можливість її промисловості працювати й сплачувати податки. Ці кошти зміцнюватимуть обороноздатність та економіку країни. Це ефективніше, ніж гранти чи пільгові кредити», – сказав гендиректор Метінвесту.

Дефіцит персоналу та енергії ускладнюють роботу

Українські металургійні підприємства одночасно стикаються з перебоями в логістиці, дефіцитом персоналу, нестабільним енергопостачанням та високою вартістю електроенергії.

За словами Риженкова, понад 8,5 тис. працівників Метінвесту мобілізовані до Сил оборони України.

«Якщо ви не дасте нам надії, то немає сенсу в існуванні промисловості та її відновленні. Це знищить одну з важливих опор української економіки», – звернувся очільник Метінвесту до політиків у Брюсселі.

Він також наголосив на значенні металургійних підприємств для міст, економіка яких історично сформувалася навколо промисловості.

«Якщо зупинити металургійні підприємства, економіка цих міст значною мірою теж зупиниться», – зазначив Риженков.

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