Залізорудна компанія Ferrexpo, яка володіє в Україні Полтавським та Єристовським ГЗК, отримала $7,7 млн доходу. Але ці гроші виробнику залізорудних окотишів заплатили не за його основну продукцію, а за морське судно. Пояснюємо чому це сталося.

Останні роки Ferrexpo має фінансові складнощі та навіть ризикує стати банкрутом. Для запобігання цьому, команії необхідно залучити додатковий акціонерний капітал у розмірі $100 млн і вона актиіно працює над вирішенням цього питання. Про це йдеться в заяві до річних загальних зборів акціонерів, які відбулися сьогодні, 29 червня.

Поки цього не сталося, менеджмент Ferrexpo зосередився на управлінні витратами та оптимізацією структури продажів для покращення обігового капіталу. Зкорема група отримала чистий дохід у $7,7 млне від продажу власного перевалочного судна Iron Destiny.

Ключові характеристики Iron Destiny

Це вантажне судно (суховантаж). Збудований у 1982 році, ходить під прапором Белізу. Тип судна: балкер-перенавантажувач (Dry Bulk Carrier). Габаритна довжина (LOA): 246,99–247,0 м. ширина (Beam): 42,0–42,02 м. Дедвейт (DWT): 89 846 тонн.

У квітні повідомлялося, що раніше цей балкер використовувався для перевантаження залізорудних окотків з річкових барж на морські судна в акваторії Чорного моря. З початку повномасштабного російського вторгнення Iron Destiny фактично стояв на приколі, а компанія продовжувала витрачати кошти на технічне обслуговування і підтримку судна у робочому стані.

Тому навесні рада директорів компанії вирішила продати цей актив. При цьому врахували три фактори:

невизначеність строків закінчення війни;

зростаючі витрати на утримання;

наближення кінця строку експлуатації судна.

Таким чином вдасться отримати живі кошти і скоротити витрату ресурсів на обслуговування.

Примітно, що раніше Ferrexpo активно розбудовувала васну логістику, зокрема, мала власний парк залізничних напіввагонів, транспортні компанії та частку в портовому терміналі на Чорному морі.

У 2012 році повідомлялося, що Iron Destiny дообладнали на верфі Chengxi Shipyard (Xinrong, Китай) чотирма кранами Liebherr CBG350 та провели інші роботи з модернізації.

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