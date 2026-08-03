З 1 серпня Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30%, а для окремих категорій порожніх вагонів — на 60%. У компанії пояснюють рішення необхідністю покрити зростання витрат та уникнути багатомільярдних збитків, тоді як представники промисловості попереджають про погіршення конкурентоспроможності українського експорту. Найбільший вплив нові тарифи матимуть саме на гірничо-металургійний комплекс, пише Forbes-Україна.

Напіввагон Укрзалізниці / Фото ЦТС

1. ГМК бере на себе основний фінансовий удар

У Метінвесті заявили, що саме підприємства гірничо-металургійного комплексу понесуть найбільші додаткові витрати. За оцінкою компанії, галузь формує близько 40% усієї вантажної бази Укрзалізниці, тому саме металургійні та гірничодобувні підприємства стануть головними платниками від підвищення тарифів.

2. Логістика для металургів подорожчає приблизно на $15 за тонну

За оцінкою Інтерпайпу, збільшення тарифів додасть близько $15 на кожну тонну продукції, що перевозиться залізницею. У компанії наголошують, що повністю відмовитися від залізничної логістики неможливо, особливо для підприємств у прифронтовому Нікополі, де автомобільні перевезення пов’язані з підвищеними безпековими ризиками.

3. Бізнес вважає, що рішення ухвалили без економічного аналізу

У Метінвесті заявили, що рішення про перегляд тарифів було ухвалене без оцінки його впливу на промисловість і без врахування позиції бізнесу. У компанії вважають, що додаткові витрати знизять конкурентоспроможність української металопродукції на зовнішніх ринках, де виробники вже працюють в умовах високих логістичних витрат через війну.

4. Металурги заявляють про перехресне субсидування пасажирських перевезень

Одним із головних аргументів промисловців є структура фінансових результатів Укрзалізниці. За даними Метінвесту, у 2025 році вантажні перевезення принесли компанії 5,8 млрд грн прибутку, тоді як пасажирський сегмент сформував близько 20 млрд грн збитків. У компанії вважають, що саме вантажовідправники фактично компенсують втрати від соціально важливих пасажирських перевезень.

У Метінвесті оцінюють, що у 2021–2025 рр. промисловість фактично профінансувала понад 80 млрд грн збитків пасажирських перевезень.

5. Укрзалізниця пояснює підвищення власними фінансовими потребами

За словами голови правління УЗ Олександра Перцовського, без перегляду тарифів компанії загрожує операційний дефіцит у 26,3 млрд грн, а чистий збиток до кінця року може досягти 21,9 млрд грн. В УЗ також наголошують, що після останнього підвищення тарифів у 2022 році суттєво зросли ціни на електроенергію та пальне, тоді як заробітні плати залізничників залишаються нижчими за середні по країні.

6. Нові тарифи запроваджують у період максимально дорогих експортних перевезень

Експерти транспортного ринку зазначають, що рішення ухвалене в один із найскладніших періодів для українських експортерів. Через обмеження роботи чорноморських портів логістика вже суттєво подорожчала: перевезення через західний кордон додає близько $50 за тонну, а через дунайські порти — $60–70 за тонну. Нове підвищення тарифів ще більше збільшує навантаження на експортоорієнтовані галузі, насамперед гірничо-металургійний комплекс.

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