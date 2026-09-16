Російська сталь продовжує потрапляти в Україну у вигляді сталевих труб, зроблених у Туреччині. Про це в інтерв’ю Forbes-Україна розповів головний операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

За словами топменеджера українські металургійні компанії не можуть збільшити продажі на внутрішньому ринку. “Проблема в тому, що Україна не захищає власний ринок. Наприклад, купує все більше труб у Туреччині. Фактично це означає, що Україна купує російський метал, тому що турки катають рулон з дешевого російського слябу”, – розповів Мироненко.

Він вважає, що таким чином Україна фактично платить росіянам за метал кошти, які європейські партнери дають на підтримку економіки.

При цьому Україна не запроваджує мита. Хоча ЄС і США оперативно застосовують антидемпінгові інструменти для власних виробників. Мироненко розповів, що в Україні торговельний захист внутрішнього ринку роками узгоджується, а демпінговий імпорт тим часом витісняє українську продукцію навіть на нашому власному ринку: “Ми піднімаємо це питання і кажемо: дайте нам можливість збільшувати обсяг виробництва. Ми заплатимо більше податків, створимо робочі місця”.

Якби це сталося, то за словами Мироненка зиск отримала б не лише Група Метінвест. “Інтерпайп міг би виробляти більше труб замість турецьких, а ми б постачали Інтерпайпу більше прокату з Запоріжсталі. Тобто у нас є готовий виробничий ланцюг, який не використовується у повній мірі”, – констатував Олександр Мироненко.

Він також розповів, що Туреччина демпінгує скрізь – по трубах, рулонах, арматурі. Це відбувається за рахунок того, що вони беруть дешевий російський сляб, переробляють його у трубу і завалюють цією дешевою продукцією всі ринки, включно з українським.

Європа чомусь намагається захиститися більше за рахунок України. Російські напівфабрикати як купували, так і купують.

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