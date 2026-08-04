Після слабкого початку 2026 року український ринок металопрокату продемонстрував відновлення у 2 кварталі. Ключовими чинниками стали активізація інфраструктурних проєктів, пожвавлення будівництва та зростання попиту в західних регіонах країни. Про це в колонці для ГМК Центр повідомив комерційний директор Vartis Сергій Коваленко.

Комерційний директор металотрейдингової компанії Vartis Сергій Коваленко

Обсяги продажів металопродукції копанією у січні-червні зросли приблизно на 8-9% рік до року. Водночас 1 квартал виявився одним із найскладніших через тривалі блекаути та аномально холодну погоду, що суттєво пригальмували будівельну активність і споживання металопрокату.

Компенсувати цей спад вдалося вже у 2 кварталі завдяки запуску інфраструктурних проєктів та сезонному пожвавленню будівництва.

Головні фактори зростання попиту на металопрокат

За оцінкою Vartis, відновленню ринку сприяли кілька ключових чинників:

активізація інфраструктурного будівництва, яке стало головним драйвером споживання металопрокату;

сезонне пожвавлення будівельної галузі, насамперед у західних областях України;

зростання інвестицій у туристичну інфраструктуру, зокрема будівництво готельних комплексів;

відновлення реалізації проєктів, запланованих ще наприкінці минулого року;

поступове розморожування житлового будівництва у Києві;

балансування складських запасів у металотрейдерів після минулорічного періоду надлишкових залишків.

Найбільше зростання споживання у першому півріччі показала арматура, далі – листовий прокат та фасонний сортовий прокат (швелери, кутики, двотаврові балки). Також зберігався високий попит на зварні труби.

На ринку виник дефіцит окремих позицій

У другому кварталі Vartis зафіксувала тимчасовий дефіцит окремих видів металопродукції. Найбільш відчутною була нестача арматури. Також певний час обмеженими були поставки трубної продукції через недостатні обсяги рулонного прокату на внутрішньому ринку.

Ціни на металопрокат залишаються під тиском

Вартість металопрокату в Україні продовжує залежати від світових котирувань. Навесні ціни підтримало зростання FOB-котирувань на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, підвищення вартості енергоносіїв та девальвації гривні.

Додатковий тиск на собівартість створює логістика. За оцінками Vartis, порівняно із січнем тарифи на залізничні перевезення вже зросли приблизно на 50%, а можливе подальше підвищення може зробити транспортування майже удвічі дорожчим, ніж на початку року.

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