Колишній власник міні-металургійного заводу ISTIL (Україна) Мохаммад Захур розповів NV Бізнес про плани стосовно свого українського бізнесу.

Власник ISTIL Group Мохаммад Захур / Wikipedia

Захур, засновник інвестиційної компанії ISTIL Group є власником будівлі колишнього кінотеатру Кінопанорама та недобудови готелю Renaissance Kyiv Hotel, які знаходяться у Києві. Попри чутки, які з’явилися у медіа, він не планує продавати ці об’єкти.

Жодна з цих будівель ніколи офіційно не виставлялася на продаж і рішення про їхній продаж не прийнято, каже Захур. Він шукає стратегічних партнерів для завершення цих об’єктів, які «готові прийняти ризик та інвестувати разом».

Зокрема, підприємець планує прийняти рішення про продаж будівлі колишнього кінотеатру Кінопанорама, «коли цифри матимуть сенс». Зараз українська нерухомість значно недооцінена через війну і ринок сповнений покупців-опортуністів, які женуться за проблемними активами за надзвичайно низькими цінами, каже Захур.

«Немає жодної комерційної логіки в тому, щоб ми продавали хорошу нерухомість у цей час», – додає він. Захур вважає, що є реальна ймовірність того, що велика війна з Росією закінчиться. Після цього реконструкція розпочнеться у великих масштабах і вартість нерухомості має належним чином відновитися, каже Захур.

Нагадаємо, що Мохаммад Захур – британський підприємець пакістанського походження. До 2008 року був власником ММЗ ISTIL (Україна), який працював у нині окупованому Донецьку. Напередодні економічної кризи 2008-2009 рр. він продав металургійний та логістичний бізнеси. В інтерв’ю журналу “Метал” він розповідав про причини угоди, яка могла оцінюватися до $1 млрд.

Ще раніше Захур розповідав “Металу” про історію створення бізнес-групи ISTIL.

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