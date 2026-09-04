Колишній народний депутат України та акціонер агрохолдингу Kernel Андрій Веревський став співвласником залізорудної компанії Ferrexpo. Її мажорітарним акціонером продовжує бути Fevamotinico Sarl Костянтина Жеваго.

Полувагон КВСЗ для Ferrexpo

Ferrexpo оголосила про розміщення та підписку на нові акції на загальну суму близько $100 млн. Половину цієї суми надав власник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський, а решту 40% – Fevamotinico Sarl Костянтина Жеваго. До цього саме компанія Жеваго була найбільшим акціонером з часткою приблизно 49,3%.

«Сьогоднішня заява також дає змогу відновити торгівлю акціями Групи на Лондонській фондовій біржі. Наше лістингове розміщення в Лондоні (…) з 2007 року залишається важливою частиною нашої постійної відданості високим стандартам корпоративного управління, прозорості та підзвітності, водночас надаючи інвесторам захист та впевненість, яких очікують від глобальної публічної компанії», – заявив тимчасовий генеральний директор Ferrexpo Лучіо Дженовезе.

Нові акції становлять приблизно 73,1% існуючих акцій компанії до залучення коштів.

Завершення розміщення вимагає позитивного рішення зборів акціонерів 21 вересня, після чого поновлення лістингу відбудеться 22 вересня.

Рада директорів вважає, що залученої суми буде достатньо для задоволення негайних та короткострокових операційних потреб Групи, що дозволить їй працювати на зниженому рівні протягом наступних 18 місяців. Кошти будуть використані переважно для відновлення тимчасово призупинених гірничодобувних та переробних операцій в Україні, для поновлення відкладених витрат за всіма операціями, включаючи ремонт та технічне обслуговування, а також для підтримки фінансової гнучкості з огляду на постійну невизначеність діяльності в Україні.

Щодо питання рекапіталізації, Рада директорів провела переговори з Fevamotinico, під час яких остання заперечила проти надмірного розмивання своїх акцій нижче 45,2% статутного капіталу, навіть попри те, що це зменшило б ризики для Ferrexpo через її зв’язки з Жеваго, на яку поширюються санкції. Найбільший акціонер також обумовив, що в результаті рекапіталізації ніхто, окрім Веревського, не матиме частки більше 15%. Ferrexpo та Fevamotinico також детально обговорили короткостроковий незабезпечений кредит приблизно на $15 млн, який мав на меті забезпечити доступ до ліквідності до завершення докапіталізації. Хоча сторони досягли значного прогресу в узгодженні умов, жодної обов’язкової угоди укладено не було, і сторони не домовилися про остаточні умови.

Що стосується Веревського, його вимогою як основного інвестора було утримання Ferrexpo від будь-якого альтернативного фінансування через акції чи інші операції. Після завершення залучення коштів очікується, що власник Kernel володітиме 21,44% збільшеного акціонерного капіталу.

Успішне завершення залучення коштів та вирішення проблем з ліквідністю надасть Ferrexpo додатковий час для зосередження своїх зусиль на вирішенні проблем в Україні, зокрема на продовженні діалогу з відповідними органами влади, зокрема щодо відновлення відшкодування ПДВ, яке становить $88 млн, а кошти від якого будуть використані Полтавським та Єристовським гірничо-збагачувальними комбінатами в Україні.

Також повідомляється, що Ferrexpo веде переговори з авторитетним постачальником торговельного фінансування щодо забезпеченої лінії торговельного фінансування на суму до $30 млн під 12% річних на три роки з датою погашення 30 вересня 2029 року. Потенційна лінія структурована таким чином, що погашення здійснюється переважно шляхом відрахувань від надходжень від поставок продукції постачальнику торговельного фінансування згідно з пов’язаною угодою купівлі-продажу з групою. Забезпечення за потенційною лінією буде обмежене певними активами Ferrexpo, які не розташовані в Україні. У тексті також згадується можливість продажу одного або кількох активів для залучення коштів, включаючи операційне обладнання та матеріали, але зазначається, що процес банкрутства, санкції проти Жеваго, чинні правові, фіскальні та регуляторні заходи проти Ferrexpo та геополітична ситуація в Україні суттєво обмежують можливості компанії управляти своїми активами.

«Крім того, Група вважає, що подальший продаж деяких або всіх її активів суттєво вплине на майбутні прибутки Групи та її здатність залишатися життєздатним бізнесом», – зазначається в повідомленні, маючи на увазі активи за межами України.

Ferrexpo нещодавно опублікувала свою фінансову звітність за 2025 рік після значної затримки. Згідно із заявою, виручка компанії впала на 16% до $787 млн, EBITDA знизилася у 2,5 рази до $28 млн, а чистий збиток збільшився майже в 4,5 рази до $223,9 млн.

Виробництво окатишів минулого року скоротилося на 47% до 3,22 млн тонн, тоді як виробництво концентрату зросло в 4,1 раза до 2,92 млн тонн. У січні-червні цього року Ferrexpo виробила 1,39 млн окатишів, що на 36% менше порівняно з січнем-червнем попереднього року.

Ferrexpo володіє 100% ТОВ «Єристовський гірничо-збагачувальний комбінат», 99,9% ТОВ «Беланівський гірничо-збагачувальний комбінат» та 100% ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Лондонська фондова біржа (LSE) призупинила торгівлю акціями Ferrexpo у травні через несвоєчасне опублікування компанією річної фінансової звітності.

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