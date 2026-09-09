Виробництво сталі та чавуну в Україні за 8 міс. 2026 року

У січні-серпні 2026 року за даними ОП Укрметалургпром українські металургійні підприємства суттєво скоротили виробництво основних видів металургійної продукції. Найбільший провал стався у серпні.

Виробництво сталі, чавуну і прокату в Україні за 8 міс. 2026 р.

В об’єднанні повідомили, що за 8 місяців було вироблено:

чавуну 4,35 млн тонн (85,2% рік до року);

сталі 4,30 млн тонн (87,5% рік до року);

прокату 3,59 млн тонн (84,4% рік до року).

Виробництво сталі, чавуну і прокату в Україні за 8 міс. 2026 р.

Основною причиною зменшення виробництва стали ракетні обстріли металургійних підприємств. Зокрема, металургійний комбінат Запоріжсталь після російської атаки 11 серпня повністю зупинився. У серпні 2026 року підприємство виробило 42,4 тис тонн чавуну та 46,2 тис. тонн сталі, що менше на 86,4% та 83,3% відповідно рік до року.

Вже на початку вересні через обстріл балістикою зупинився меткомбінат Каметсталь.

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