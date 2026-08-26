Металургійній завод був створений у Кам’янському наприкінці XIX століття не з нуля. Фактично – це було підприємство, яке перевезли з Варшави.

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Акція товариства Лільпоп, Рау та Левенштейн

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Історія сучасної Каметсталі розпочинається далеко від Кам’янського. На тариторії Польського королівства у Варшаві існувало “Товариство Варшавського сталеливарного заводу”. Тоді це була частина Російської Імперії.

Одним з його акціонерів була найбільша на той час польська промислова група “Лільпоп, Рау та Левенштейн” або Лівенстайн.

Саме одне з цих прізвищ – Лільпоп – згадував Максим Горькій у статті про промислову виставку.

Наприкінці XIX століття холдинг мав 14 підприємств на території Польського королівства та Російської Імперії.

Попри явні успіхи у машинобудуванні, вони не змогли ефективно розвивати варшавський металургійний завод. Вітчизняні історичні джерела переповідають, що підприємство опинилося на межі банкрутства через неефективність. Але у німецьких та польських текстах можна знайти інше пояснення – погіршення показників відбулося через зміни у торговій політиці Російської Імперії.

Ранньою весною 1887 року розпочалося будівництво на місці сучасного Кам’янсьького. Базою для нового підприємства стало обладнання “Товариства Варшавського сталеливарного заводу” та новітні бельгійські і німецькі агрегати.

У Варшаві на згадку про завод лише залишилася вулиці Стальова, тобто Сталева.

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