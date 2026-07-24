МВС оголосила в розшук колишнього топменеджера Групи Метінвест Дмитра Липпу. Його розшукують за порушення, які виникли вже під час роботи поза металургією. Метал нагадує де саме працював Липпа, і в чому його підозрюють.

Колишній керівник активів Метінвест Дмитро Липпа

Колишнього керівника компанії Оператора ГТС України (ОГТСУ) та відомого металургійного менеджера Дмитра Липпу оголосили в розшук. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

Липпі, який заходиться за межами України, заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Як виходить з картки в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ, Дмитра Липпу розшукують із 15 квітня 2026 року. Місцем його зникнення вказаний Київ.

Дмитро Липпа очолив Оператор ГТС у 2023 році, маючи значний управлінський досвід у металургійному секторі. Зокрема був керівником металургійного комбінату Каметсталь.

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У лютому 2025 року Дмитро Липпа повідомив, що залишить посаду гендиректора компанії Оператор ГТС України після завершення опалювального сезону 2024/2025 років.

Згідно із законодавством, вихідна допомога при звільненні з посади гендиректора в період дії правового режиму воєнного стану не виплачується. Але в штатний розпис компанії було введено посаду заступника генерального директора (без погодження наглядової ради компанії), Липпу призначили на цю посаду і потім він при звільненні отримав вихідну допомогу у розмірі понад 14,8 млн грн.

До ОГТСУ Дмитро Липпа працював в групі Метінвест з 2007 року. Тоді він став менеджером в управлінні стратегічного планування, потім – керівником відділу. У 2013 р. очолив Метінвест-СМЦ.

Метінвест-СМЦ створено у 2008 році на базі активів Леман-Україна, як збутовий канал Служби продажів Дивізіону сталі та прокату Групи Метінвест, який відповідає за продаж металу з сервісних металоцентрів.

А у квітні 2019 року звільнився з цієї посади та перейшов в Операційну дирекцію групи Метінвест. У жовтні 2021 року Дмитра Липпу призначили керівником металургійного комбінату Каметсталль (Кам’янське), який було створено на базі виробничих потужностей Дніпровського МК та Дніпровського КХЗ.

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