Металургійні підприємства України у 1 півріччі 2026 року року зменшили надходження від експорту чорних металів на 3,9% рік до року. Цьогорічна виручка склала $1478,041 млн у порівнянні з $1538,513 млн за перші 6 міс. 2025 року.

Такі дані з посиланням на статистику Державної митної служби (ДМС), оприлюднило інформаційне агентство Інтефакс-Україна. На чорні метали за цей період припало 7,02% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,68% за січень-червень 2025 р.

У червні 2026 року надходження від експорту становили $293,644 млн, тоді як попереднього місяця – $291,757 млн.

Водночас Україна за той самий період збільшила імпорт аналогічної продукції на 4,5% до $845,622 млн. Зокрема, у червні ввезено продукції на $140,744 млн.

Крім того, в січні-червні поточного року Україна скоротила експорт металовиробів на 14,8% – до $436,062 млн. У червні їх експортовано на $84,777 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 13,6% – до $590,757 млн. У червні цієї продукції ввезено на $125,767 млн.

У 2025 році Україна наростила надходження від експорту чорних металів на 7,85% рік до року до $3339,487 млн. На чорні метали за рік припало 8,25% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,42% за 2024 рік. Водночас імпорт збільшився на 12,9% до $1669,544 млн.

У 2024 році метпідприємства наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з 2023 роком – до $3096,343 млн, а імпорт збільшився на 13,1% до $1478,814 млн.

Нагадаємо, що у 1 півріччі 2026 року в Україні зменшилося виробництво чавуну, сталі та сталевого прокату.

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