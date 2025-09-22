Які компанії та як видобувають руду у Кривбасі. Сьогодні у Кривому Розі та його околицях діють великі гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які видобувають залізну руду відкритим способом – у кар’єрах. Ще кілька підприємств спеціалізуються на підземному видобутку в шахтах. Про це йдеться у подкасті Youtube-каналу Мейканемо Історія Кривбасу. Хто, коли, чому і як почав видобувати залізну руду у Кривому Розі.

До першої групи відносяться Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК Групи Метінвест. Також відкритим способом видобувають руду кар’єр АрселорМіттал Кривий Ріг, Південний ГЗК та кілька невеликих підприємств.

На видобутку руди підземним способом спеціалізуються ГЗК Суха Балка та КЗРК.

Є компанії, які комбінують різні способи видобутку та переробки сировини. Найбільш відома з них – Рудомайн.

Тобто як і 150 років тому Кривий Ріг – місто рудокопів з великими перспективами експорту. Але це вже буде не просто залізна руда, а продукція з доданою вартістю. Наприклад, металізовані окотки для зеленої металургії, які планує виробляти Група Метінвест.

Примітно, що і сьогодні є іноземні інвестори, які цікавляться видобутком залізної руди у Кривбасі. Найбільш відомі — канадська компанія Black Iron, яка намагається збудувати підприємство з нуля. Можливо, цей проєкт стане новою сторінкою в історії іноземних інвестицій у промисловість Кривбасу та Кривого Рогу.

