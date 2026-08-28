27 серпня російські війська повторно атакували меткомбінат Запоріжсталь. У Метінвесті розповіли про наслідки цього обстрілу для підприємства, яке зупинило виробництво ще 11 серпня після першого обстрілу балістикою.

Наслідки повторного обстрілу Запоріжсталі ракетами

В ніч з 26 на 27 серпня ще п’ять балістичних ракет поцілили в обладнання доменного цеху, енергетичну й транспортну інфраструктуру та відкриті площі підприємства.

«Запоріжсталь – цивільне промислове підприємство, яке відоме у всьому світі своїм чавуном, а також прокатом для труб, побутової техніки, автомобільного машинобудування. Тут не виробляють жодної військової продукції, це не військовий об’єкт», – акцентував операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Він нагадав, що до 11 серпня комбінат працював попри чисельні атаки. Колективу Запоріжсталі вдавалося відновлювати та перезапускати виробництво неодноразово. «Але атака двотижневої давності безпрецедентна за своїми наслідками. Першочергово, за людськими жертвами. По-друге, за масштабами руйнувань – адже вона понівечила виробництво так, як колись це зробила Друга світова», – підкреслив Мироненко.

За його словами, строки відновлення виробництва існують тільки в теорії.

На щастя, обстріл 27 серпня минувся без жертв чи постраждалих: після оголошення повітряної тривоги працівники, які перебували на зміні, встигли перейти до укриттів.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і збитків та обстежують виробничу, енергетичну й транспортну інфраструктуру, щоб визначити подальші кроки.

Попередня атака 11 серпня забрала життя восьми працівників Запоріжсталі. Ще 26 працівників зазнали травм. Тоді російська балістика вдарила по комбінату лише через дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.

Найбільших пошкоджень зазнало основне обладнання доменного виробництва, енергетичні підрозділи та інфраструктура підприємства. Після невідкладних аварійно-ремонтних робіт на комбінаті розпочали демонтаж пошкоджених конструкцій, щоб отримати доступ до обладнання, оцінити масштаби руйнувань і визначити можливості відновлення. Оскільки виробництво повністю зупинилося, кількість працівників на підприємстві обмежили, водночас зберігши команду.

Також у серпні російський ракетний обстріл пошкодив обладнання меткомбінату АрселорМіттал Кривий Ріг.

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