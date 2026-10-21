Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе 28 жовтня онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства Завод порошкової металургії у Броварах Київської області. Стартова ціна об’єкта становить 204,899 млн грн без ПДВ.Про це повідомляє NV Бізнес.

Завод порошкової металургії (Бровари) / Фото ФДМУ

Завод спеціалізується на куванні, пресуванні, штампуванні, профілюванні та порошковій металургії. Загальна площа його об’єктів нерухомості становить 112 956,9 кв. м.

Станом на 30 червня 2026 року середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 42 особи. За перше півріччя 2026 року завод отримав 11,805 млн грн доходу, а за підсумками 2025 року — 35,44 млн грн.

Основна продукція підприємства охоплює кілька напрямів. Зокрема, завод виготовляє спечені порошкові вироби — контргайки, котушки, муфти, хвостовики та втулки.

Але судячи з фотографій, що опубліковані на сайті Прозорро.Продажі, підприємство знаходиться у занедбаному стані.

У 2000 році журнал Метал розглядав проблематику порошкової металургії в Україні та світі.

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