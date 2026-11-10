10 листопада 2026 року спільнота журналу Метал у Facebook досягла позначки у 2000 читачів. “Сторінка у цій соцмережі була створена у березні 2015 року. Тоді я навіть не міг сподіватися, що з часом вона об’єднає таку велику кількість читачів. Завжди приємно отримувати коментарі та реакції від учасників ринку”, – розповів Артем Ільїн, автор блогу журнал Метал.

За 11,5 років і блог, і його присутність у соцмережах пройшли великий еволюційний шлях: від тимчасових зупинок до великих партнерських проєктів. Наприклад, у 2021 році за підтримки промислової компанії Інтерпайп проводився інформаційний супровід таких галузей як трубна промисловість та залізничне машинобудування. А у 2025-2026 роках разом із Групою Метінвест та подкастом Мейканемо вдалося зробити два історичних фільми про роль іноземних та приватних інвестицій у створенні української металургії наприкінці ХІХ століття. “Сподіваюсь, що вдасться продовжити історичний проєкт, тому що він є важливим для становлення національної ідентичності. Є певні напрацювання з іншими потенційними партнерами, але поки зарано анонсувати конкретні плани”, – каже Ільїн.

Попри надзвичайно складну ситуацію в українській металургії, Метал продовжує відстежувати цікаві та важливі події у сфері виробництва, трейдингу та споживання металопрокату. Кожен лайк, коментар, перегляд важливі для популяризації українського контенту. “Дякую кожному і кожній, хто підтримує мою роботу. Дякую учасникам ринку, які продовжують працювати та створюють інформаційні приводи”, – резюмував автор блогу.

Метал – діловий журнал для учасників металоринку. З 1999 до 2008 рр. видавався у Києві.

У січні 2012 року розпочалося відновлення роботи архіву сайту. У 2015 році була створена Facebook-група, а у 2016 році наповнення сайту Металу відновилося у форматі інтернет-блогу про внутрішній ринок металопрокату України. Також було відновлено архів новин та статей журналу, починаючи з 1999 року.

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