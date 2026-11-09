Біля Хмільника відкрили рекордну композицію з п’яти зубрів зі сталі Cor-Ten

5 листопада 2026 року в урочищі Зубр поблизу Хмільника на Вінниччині відкрили скульптурну композицію Сила роду – родину з п’яти зубрів. Скульптури виготовлені зі сталі Cor-Ten (кортен) фахівціями компанії Єврометал (Львів). Національний реєстр рекордів України зафіксував її як найбільшу скульптурну композицію зубрів із кортенової сталі.

Зубр зі сталі кортен / фото Віталій Притула via facebook

Проєкт розробила та виготовила компанія Єврометал, яка спеціалізується, зокрема, на створенні скульптур зі сталі Cor-Ten. «Це вже не класичний лоу-полі стиль у фігурах, а повноцінна скульптура зі сталі кортен», – зазначив у Facebook співзасновник та директор Єврометалу Віталія Притула.

Найбільша фігура – тато-зубр – має 7 м заввишки та понад 9 м завдовжки. Висота найменшої скульптури становить 3,2 м. Загальна маса п’яти фігур разом із внутрішнім каркасом сягає приблизно 9,6 тонн.

Сім’я зубрів зі сталі кортен біля Хмільника / фото Віталій Притула via facebook

Виготовлення композиції потребувало значного обсягу інженерної та виробничої роботи: вона складається із 7539 деталей і 26 815 граней, а загальна довжина зварних швів становить 3,6 км. Роботи в цеху тривали 111 днів – із 1 липня до 20 жовтня 2026 року.

За словами Притули, замовлення вимагало розроблення нового підходу до створення металевих скульптур. Команда мала перетворити зображення, згенероване штучним інтелектом, на детальні тривимірні моделі, які водночас відповідали б задуму та були придатними для виробництва.

Віталій Притула з Єврометал на тлі зубрів зі сталі кортен / фото Віталій Притула via facebook

Композицію встановили в урочищі Зубр у селі Лісне Вінницького району, неподалік Хмільника. Місце пов’язане з природним середовищем європейського зубра: у лісах Вінниччини мешкає найбільша в Україні популяція цих тварин.

«Напевно, тисячі людей уже відвідали це місце і у всіх посмішки, захват, щирі емоції», – написав Віталій Притула, подякувавши замовникам за можливість реалізувати проєкт.

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