Після зупинки АрселорМіттал Кривий Ріг і Каметсталі український ринок може переорієнтуватися на імпорт арматури із Європи, Туреччини, Північної Африки та Азії. Водночас швидко наростити поставки буде складно через обмежені вільні потужності та логістичні складнощі. Про це йдеться в матеріалі NV Бізнес.

Звідки може бути імпорт арматури в Україну / Фото Артем Ільїн

До зупинки українських виробників імпорт відігравав незначну роль на внутрішньому ринку арматури. За оцінкою Метінвесту, його частка не перевищувала 5%, а основним постачальником була Туреччина.

За оцінкою GMK Center, потенціал імпорту арматури з Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Туреччини (транзитом через Румунію), Сербії та Греції становить 40–50 тис. тонн на місяць. Однак аналітики застерігають: не всі потужності виробників у цих країнах вільні, а отже, їх не можна автоматично вважати доступними для українських замовників.

У Метінвесті серед можливих джерел конкурентної за ціною арматури також називають Алжир, Єгипет і Китай. Європейські виробники можуть допомогти компенсувати дефіцит, проте їхня продукція дорожча.

CEO німецької консалтингової компанії MCI Олександр Сірик розширює перелік потенційних постачальників: серед них він називає виробників із Туреччини, В’єтнаму, Китаю та Алжиру.

Однією з головних перешкод для збільшення імпорту залишається логістика. Для термінових поставок розглядають автомобільний транспорт, однак він дає змогу перевозити лише невеликі обсяги. Морські поставки з Туреччини ускладнені обстрілами портової інфраструктури та проблемами із судноплавством у Чорному морі. Залізнична логістика й обмеження на кордоні також стримують швидке нарощування імпорту.

Додатковим чинником невизначеності є антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих прутків із Туреччини, до категорії яких належить будівельна арматура. У березні 2026 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала відповідне розслідування за зверненням українських виробників. На тлі зупинки частини вітчизняних потужностей і ризику дефіциту доцільність запровадження антидемпінгового мита залишається дискусійною.

За оцінками учасників ринку, перші відчутні обсяги імпортної арматури можуть надійти наприкінці жовтня — на початку листопада. Це потенційно дасть змогу усунути нестачу окремих позицій, хоча швидко компенсувати скорочення внутрішнього виробництва буде складно.

Як вже повідомлялося, на українському ринку арматура може суттєво подорожчати.

Нагадаємо, корпорація ArcelorMittal заявила, що не планує відновлювати роботу меткомбінату АрселорМіттал Кривий Ріг до завершення війни.

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