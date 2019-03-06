Сколько оцинковки потребил украинский рынок в 2018 году и прогноз-2019

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В 2018 году потребление оцинкованного рулонного металлопроката в Украине увеличилось на 2%. Об этом говорится в “Обзоре рынка металлоконструкций 2018″, подготовленном Украинским центром стального строительства (УЦСС).

Оцинковка ММК им.Ильича Метинвест


По данным УЦСС на украинский рынок было поставлено 312 тыс. тонн “оцинковки”. “Еще констатируется существенный разрыв между максимальными объемами, достигнутыми в 2012 году, и фактическими показателями”, – говорится в Обзоре. В 2012 году потребление оцинкованного проката составляло 416 тыс. тонн.

По итогам прошлого года на внутренний рынок было поставлено 187 тыс. тонн, произведенными предприятиями Украины (ММК им.Ильича, Мариуполь и “Юнистил”, Кривой Рог). Еще 125 тыс. тонн было импортировано.

Большая часть импорта в 2018 году пришлась на три региона:
– Европа – около 15%;
– Китай – 13%;
– Россия – 9%.

“Поставки китайского рулонного проката достигли рекордного уровня после отгрузок в августе-сентябре”, – акцентируют эксперты УЦСС. В конце года объемы импорта резко снизились, что объясняется как сезонным факторами, так и началом антидемпингового расследования, а также возможным введением национальным регулятором предварительных защитных пошлин.

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В разрезе марок стали наибольшую долю занимала сталь DX51 – 60% в диапазоне толщин 0,1-5 мм. Остальные доли распределились между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 5%, S320-350 – 6% и другие.

На 2019 год в УЦСС прогнозируют, что динамика рынка будет формироваться в условиях:
– введения антидемпинговых пошлин, что приведет к уменьшению импорта из Китая;
– улучшения качества металла, производимого на рынке Украины, увеличения доли украинского металла;
– расширения ассортимента проката толщиной до 2 мм, грамматуры цинка 275 г, стали повышенной прочности до S350 включительно.

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“Мы ожидаем, что по итогам 2019 года рынок прибавит 3-5% с продолжением тенденции к снижению доли китайского импорта и замещению его европейским и украинским прокатом”, – резюмируют в УЦСС.

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