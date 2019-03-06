Сколько оцинковки потребил украинский рынок в 2018 году и прогноз-2019

В 2018 году потребление оцинкованного рулонного металлопроката в Украине увеличилось на 2%. Об этом говорится в “Обзоре рынка металлоконструкций 2018″, подготовленном Украинским центром стального строительства (УЦСС).

По данным УЦСС на украинский рынок было поставлено 312 тыс. тонн “оцинковки”. “Еще констатируется существенный разрыв между максимальными объемами, достигнутыми в 2012 году, и фактическими показателями”, – говорится в Обзоре. В 2012 году потребление оцинкованного проката составляло 416 тыс. тонн.

По итогам прошлого года на внутренний рынок было поставлено 187 тыс. тонн, произведенными предприятиями Украины (ММК им.Ильича, Мариуполь и “Юнистил”, Кривой Рог). Еще 125 тыс. тонн было импортировано.

Большая часть импорта в 2018 году пришлась на три региона:

– Европа – около 15%;

– Китай – 13%;

– Россия – 9%.

“Поставки китайского рулонного проката достигли рекордного уровня после отгрузок в августе-сентябре”, – акцентируют эксперты УЦСС. В конце года объемы импорта резко снизились, что объясняется как сезонным факторами, так и началом антидемпингового расследования, а также возможным введением национальным регулятором предварительных защитных пошлин.

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В разрезе марок стали наибольшую долю занимала сталь DX51 – 60% в диапазоне толщин 0,1-5 мм. Остальные доли распределились между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 5%, S320-350 – 6% и другие.

На 2019 год в УЦСС прогнозируют, что динамика рынка будет формироваться в условиях:

– введения антидемпинговых пошлин, что приведет к уменьшению импорта из Китая;

– улучшения качества металла, производимого на рынке Украины, увеличения доли украинского металла;

– расширения ассортимента проката толщиной до 2 мм, грамматуры цинка 275 г, стали повышенной прочности до S350 включительно.

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“Мы ожидаем, что по итогам 2019 года рынок прибавит 3-5% с продолжением тенденции к снижению доли китайского импорта и замещению его европейским и украинским прокатом”, – резюмируют в УЦСС.

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