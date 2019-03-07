Антидемпинговое расследование в отношении оцинковки из Украины

В конце марта в Москве (Россия) состоятся публичные слушания в рамках антидемпингового расследования в отношении оцинкованного стального проката, поставляемого из Украины и КНР, сообщает департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

Слушания состоятся 21 марта 2019 г. Информацию об участниках необходимо подать в департамент не позднее 18 марта. “Повестка дня публичных слушаний – заинтересованные лица и их экономические интересы; импортный товар, являющийся объектом антидемпингового расследования, и аналогичный товар, производимый в ЕАЭС; наличие демпингового импорта товара в ЕАЭС и материальный ущерб металлургической отрасли стран ЕАЭС, обусловленный демпинговым импортом”, – уточняют в департаменте защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

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Объектом антидемпингового расследования, начатого в июле 2018 г., является листовой и рулонный холоднокатаный прокат и горячекатаный прокат, оцинкованный горячим способом, с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами. Металлопродукция классифицируется кодами 7210490001, 7210490009, 7210610000, 7212300000, 7212506100 и 7225920000 ТН ВЭД ЕАЭС.

Инициаторы расследования – российские производители такой продукции ММК, НЛМК и Северсталь. На их долю в период с января 2014 по декабрь 2017 г. приходилось более 50% от общего объёма производства оцинкованного проката в ЕАЭС.

Оцинкованный плоский прокат в Украине производят ММК им.Ильича (Мариуполь) и “Юнистил” (Кривой Рог), оба входят в состав группы “Метинвест”.

Напомним, что в Украине также ведется антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного плоского проката, поставляемого из России и КНР.

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