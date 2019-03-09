Почему металлурги Украины мало инвестируют в прокатный передел

Металлургические предприятия Украины сосредоточились на инвестициях в аглодоменный и сталеплавильный передел, поэтому масштабную модернизацию прокатного производства можно ожидать в ближайшем будущем, говорится в статье на GMK.center.

«Чтобы построить дом, нужно сначала заложить фундамент. Для металлургии таким фундаментом является аглодоменное и сталеплавильное производство», – так в интервью для корпоративной газеты пояснил основные направления инвестиций Юрий Рыженков, генеральный директор группы «Метинвест».

В то же время больших инвестпроектов в прокатном переделе практически нет. Инвестиции в прокатный передел остаются точечными по всей отрасли, а предприятия используют преимущественно оборудование и агрегаты, установленные еще во времена СССР.

Но отдельные проекты все же реализуются. На «Запорожстали» называют знаковым объектом новый травильный агрегат в цехе холодной прокатки №1. Оборудование для этой прокатной линии «Запорожсталь» приобретала у компаний Siemens VAI (Австрия) и Miebach (Германия).

На ММК им. Ильича продолжается реконструкция стана-1700, после которой производство горячекатаных рулонов возрастет в 2,5 раза. Здесь уже установлено оборудование, благодаря которому вес рулона увеличится с 9,5 тонн до 16,5 тонн. А в 2019 году на предприятии начнут производить такую продукцию весом до 27 тонн – она востребована на рынке, в частности, у трубных компаний.

На АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) модернизируют мелкосортный стан №250-4. “Возьмем те же прокатные станы – их семь, почти все надо обновлять. Последний раз глобальную реконструкцию проводили 20 лет назад лишь одного из них – проволочного. Мы начали со стана МС-250-4, так что впереди еще много работы”, – так в интервью сайту “Новое Время” оценивает перспективы модернизации прокатного передела криворожского предприятия Юрий Мартынюк, директор по сотрудничеству с органами власти АМКР.

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