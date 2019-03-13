Почему в Украину импортируют металлоконструкции для солнечных электростанций

В 2018 году импорт в Украину металлоконструкций для строительства солнечных электростанций (СЭС) существенно увеличился, говорится в Обзоре рынка металлоконструкций, подготовленном Украинским центром стального строительства (УЦСС).

В Обзоре отмечается, что в прошлом году в Украину было ввезено 17,67 тыс. тонн металлоконструкций для СЭС. Однако не уточняются объемы импорта в 2017 году. Общий объем импорта металлоконструкций в Украину (без учета продукции для СЭС) по итогам прошлого года снизился до 7,1 тыс. тонн против 7,4 тыс. тонн годом ранее. “В 2018 году объем импорта металлоконструкций практически не изменился, но сильно вырос объем импорта металлоконструкций для солнечных электростанций. Цифры очень серьезные”, – рассказал во время выступления на Конференции участников рынка стального строительства Вячеслав Колесник, исполнительный директор УЦСС.

Вячеслав Колесник объясняет такую тенденцию высокими ставками “зеленых” тарифов, благодаря которым возобновляемая энергетика в Украине развивается достаточно серьезно, но в значительной степени обеспечивается импортными поставками металлоконструкций. “Причем, если раньше заезжало сырье, которое профилировалось, то сейчас уже начали заезжать готовые профиля под станции и даже готовые конструкции под станции. То есть иностранные инвесторы не верят украинским производителям или украинские производители считают, что им выгоднее купить и привезти готовые изделия, а не профилировать здесь у украинских производителей ЛСТК, завозя металл”, – поясняет сложившуюся ситуацию руководитель УЦСС.

В Обзоре отмечается, что формирование данных объемов импорта происходило за счет ограниченного количества компаний. Основная доля металлоконструкций поставлялась из Китай и Турции, 77% и 23% соответственно. В ноябре были зафиксированные незначительные поставки из Чехии.

“Потенциально рынок солнечных электростанций будет продолжать потреблять серьезные объемы металла. Если планы по выпуску в Украине 2 мм оцинковки с хорошим качеством цинка реализуются, то здесь доля украинских производителей должна возрасти”, – резюмировал Вячеслав Колесник.

Напомним, что по итогам прошлого года на украинский рынок было поставлено 312 тыс. тонн оцинкованного плоского проката.

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