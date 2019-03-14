На Крюковском ВСЗ появилось две новые модели грузовых вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) получил разрешение на производство новых версий вагона для перевозки зерна, говорится в сообщении предприятия.

Это модели 19-7053-03 грузоподъемностью 71 тонна и осевой нагрузкой 23,5 тонны на ось и модели 19-7053-04 грузоподъемностью 76,5 тонны и осевой нагрузкой 25 тонн на ось.

Предприятие получило право на серийное производство вагонов мод. 19-7053-03 и изготовление установочной партии зерновозов мод. 19-7053-04 в количестве 2000 штук. Объем кузова в обеих моделях равен 124 куб. м. Вагоны оборудованы тележками моделей 18-7055 и 18-7033 соответственно, которые также созданы и изготовлены на КВСЗ.

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В сообщении отмечается, что за последние 15 лет на предприятии разработали и поставили на серийное производство ряд грузовых вагонов-хопперов с каплевидной формой кузова для перевозки зерна, минеральных удобрений и других сыпучих грузов. Они отличаются конструкцией, специализацией, объемами кузовов, типами разгрузочных устройств, тележками и осевой нагрузкой.

Такая форма конструкции кузова вагона не содержит каркасных элементов, что позволяет уменьшить номенклатуру узлов и деталей. Гладкая поверхность кузова обеспечивает быструю гравитационную разгрузку. В том числе и таких слеживающихся продуктов, как минеральные удобрения.

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“Сегодня семейство крюковских вагонов-хопперов представлено 11 моделями. Завод расширил его еще двумя новыми представителями модельного ряда. Они предназначены для перевозки зерна и других сыпучих продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков, по железным дорогам колеи 1520″, – отмечают на предприятии.

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