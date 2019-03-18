На АМКР анонсировали повышение зарплат

С 1 мая 2019 года на «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) будут повышены оклады всем сотрудникам и работникам дочерних предприятий в среднем на 15%, а для отдельных профессий – до 20%. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В сообщении напоминают, что в прошлом году «АрселорМиттал Кривой Рог» дважды повышал зарплату – в мае и октябре. Кроме того, на предприятии были увеличены оклады значительной части персонала при переходе на многоуровневую (окладную) систему оплаты труда. С ноября 2017 года по декабрь 2018-го средняя заработная плата в АМКР выросла на 43,4%. В январе 2019 года она составила 16 172 грн.

У основного технологического персонала, задействованного в ключевых переделах, рост зарплаты оказался еще выше, отмечают на предприятии.

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“Заработную плату мы пересматриваем ежегодно с учетом результатов предыдущего года. Он оказался для нас сложным с точки зрения производственных и финансовых результатов… Размер увеличения был определен по результатам переговоров с профсоюзами и с учетом предыдущего роста зарплаты. Надеемся, что в этом году нам удастся справиться со всеми поставленными задачами – обеспечить стабильную работу предприятия и реализацию инвестиционной программы, улучшить свои финансовые показатели, которые необходимы в том числе для дальнейшего роста зарплаты”, – цитируется в сообщении Юлия Чермазович, и.о. директора департамента по персоналу «АрселорМиттал Кривой Рог».

Кроме того, на прошлой неделе на АМКР принято решение о выплате 13 заработной платы, как вознаграждение по итогам работы в прошлом году. На эти цели «АрселорМиттал Кривой Рог» и его дочерние предприятия направят около 300 млн грн. (с учетом налогов).

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