В Мариуполе построили надстройки для танкера

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На Азовском судоремонтном заводе (СРЗ, Мариуполь) вчера началась отгрузка надстройки для танкера, изготовленной для хорватской верфи TROGIR по заказу компании Viterlef Management LTD. Об этом сообщила пресс-служба ООО “СРЗ” (Мариуполь).


Первая партия из 23 стальных конструкций надстройки весом порядка 230 тонн по морю будут отправлены в Хорватию. Несмотря на все риски, связанные с переходом керченского моста, груз принял теплоход MEKHANIK YUZVOVICH под флагом Палау компании «Meotida Shipping LTD».

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В сообщении отмечается, что вся сталь, использованная при строительстве надстройки, имеет сертификаты регистров – членов Международной ассоциации классификационных обществ (MAKO), в том числе, профильный металл, приобретенный в Европе.

По прибытию к месту назначения, разгрузка блоков будет производится сразу на строящийся танкер, поэтому блоки отгружены с учетом порядка их монтажа. Вначале блоки нижней палубы, носовой и кормовой частей многотонного изделия.

Реализация контракта по строительству надстройки велась в течение двух лет. Процесс усложнялся военными действиями на Юго-Востоке Украины и неопределенностью юридического статуса предприятия. Однако он был выполнен в несколько этапов в строгом соответствие с требованиями Классификационного общества Норвежский Веритас (DNV GL).

Однако, после завершения реализации, проект оказался на грани срыва из-за «керченского кризиса», военного положения и удорожания фрахтов в Азовское море.

«Еще в декабре 2018 года мы намеревались отправить нашу надстройку в Хорватию. И, к счастью, несмотря на известные события, после довольно долгих поисков, мы все-таки смогли найти судно, судовладелец которого согласился идти сюда, учитывая все возможные риски и потери», – цитируется в сообщении генеральный директор ООО «СРЗ» Олег Турский.

Вечером 18 марта после выполнения всех таможенных формальностей судно отправилось в первый рейс, по окончании которого вернется за второй партией надстройки.

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