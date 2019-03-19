В Мариуполе построили надстройки для танкера

На Азовском судоремонтном заводе (СРЗ, Мариуполь) вчера началась отгрузка надстройки для танкера, изготовленной для хорватской верфи TROGIR по заказу компании Viterlef Management LTD. Об этом сообщила пресс-служба ООО “СРЗ” (Мариуполь).

Первая партия из 23 стальных конструкций надстройки весом порядка 230 тонн по морю будут отправлены в Хорватию. Несмотря на все риски, связанные с переходом керченского моста, груз принял теплоход MEKHANIK YUZVOVICH под флагом Палау компании «Meotida Shipping LTD».

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В сообщении отмечается, что вся сталь, использованная при строительстве надстройки, имеет сертификаты регистров – членов Международной ассоциации классификационных обществ (MAKO), в том числе, профильный металл, приобретенный в Европе.

По прибытию к месту назначения, разгрузка блоков будет производится сразу на строящийся танкер, поэтому блоки отгружены с учетом порядка их монтажа. Вначале блоки нижней палубы, носовой и кормовой частей многотонного изделия.

Реализация контракта по строительству надстройки велась в течение двух лет. Процесс усложнялся военными действиями на Юго-Востоке Украины и неопределенностью юридического статуса предприятия. Однако он был выполнен в несколько этапов в строгом соответствие с требованиями Классификационного общества Норвежский Веритас (DNV GL).

Однако, после завершения реализации, проект оказался на грани срыва из-за «керченского кризиса», военного положения и удорожания фрахтов в Азовское море.

«Еще в декабре 2018 года мы намеревались отправить нашу надстройку в Хорватию. И, к счастью, несмотря на известные события, после довольно долгих поисков, мы все-таки смогли найти судно, судовладелец которого согласился идти сюда, учитывая все возможные риски и потери», – цитируется в сообщении генеральный директор ООО «СРЗ» Олег Турский.

Вечером 18 марта после выполнения всех таможенных формальностей судно отправилось в первый рейс, по окончании которого вернется за второй партией надстройки.

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