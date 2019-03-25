Сколько бесстыковых путей уложит “Укрзализныця” в 2019 году

В 2019 году АО “Укрзализныця” (УЗ) планирует уложить почти 400 км бесстыкового пути. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления УЗ Евгения Кравцова.

Бесстыковые пути обеспечивают более комфортное движение поездов, уменьшают громкость движения, увеличивают срок эксплуатации путей и колес подвижного состава.

Как отметил Евгений Кравцов, во время выполнения капитального ремонта компания применяет технологию сварки рельсов в длинные плети и укладки их без стыков. По данным ReadMetal.com на железных дорогах постсоветского пространства длина рельсовой плети составляет от 250 до 800 метров.

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«В 2019 году для укладки на участках проведения реконструкции пути запланировано изготовить новых плетей бесстыкового пути 311,6 км и старогодных плетей бесстыкового пути 85 км. Не будем уменьшать прошлогодние темпы, когда “Укрзализныця” увеличила протяженность бесстыкового пути на 106,5 км. Сейчас они составляют 76,7% главных путей – это 20,7 тыс. км», – цитируется в сообщении Евгений Кравцов.

Всего в 2019 году АО «Укрзализныця» запланировано выполнить реконструкцию путей протяженностью 271,6 км, капитальный ремонт путей протяженностью 140,9 км, а также осуществить реконструкцию и капитальный ремонт стрелочных переводов.

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Реконструкция путей будет осуществляться на направлениях Львов – Стрый – Чоп, Казатин – Здолбунов – Красное, Фастов – Мироновка – Пятихатки – Чаплино, Жмеринка – Вапнярка – Одесса, Одесса – Знаменка, Верховцево – Тимкове, Кривой Рог – Камыш-Заря, Киев – Коростень, Полтава – Гребенка и Основа – Купянск.

Единственным в Украине производителем рельсов для магистральных ж/д путей является металлургический комбинат “Азовсталь”.

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