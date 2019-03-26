На “Днепрометизе” запустили новое оборудование

Производственная мощность ЧАО “Днепрометиз” (Днепр) по выпуску тонких проволок и фибры увеличилась на 200 тонн в месяц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

“На «Днепрометизе» завершены пуско-наладочные работы по вводу в промышленную эксплуатацию нового высокоскоростного стана сухого волочения производства фирмы Mario Frigerio S.p.A (Италия) модели S560/2 + S500/12. Данный стан предназначен для производства стальной проволока без покрытия диаметром 0,75-1,0 мм. Основное назначение продукции – полуфабрикат для производства фибры”, – сообщают в пресс-службе.

Напомним, что бизнес-группа ТАС Сергея Тигипко в 2017 году выкупила у российской “Северстали” завод “Днепрометиз” приблизительно за $46 млн.

По словам Тигипко, сейчас на предприятии углубляют переработку, прежде всего для потребностей внешнего рынка. “То есть стараемся увеличить добавленную стоимость на этом предприятии. В свое время мы на заводе поставили оцинковку [установку по покрытию проволоки цинком], в июне запустим еще одну. Речь идет о современной технологии, аналогов которой в Украине еще нет. Мы заказали оборудование для процесса омеднения проволоки. В январе уже ввели новые два станка, которые катают [производят] супертонкую проволоку”, – рассказал об инвестициях в “Днепрометиз” Сергей Тигипко.

“Днепрометиз” – крупнейший в Украине производитель проволоки и изделий из черных металлов.

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