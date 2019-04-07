Как устроена кузня “Артини” в Кривом Роге – фоторепортаж

Нескольких серьезных фоторепортажей с производства решил разбавить легким воскресным материалом о красивых стальных изделиях, которые появляются на свет в криворожской кузне “Артини”. Это один из пунктов промышленных туристических маршрутов Кривого Рога, где можно ознакомиться с полным процессом ковки от нагрева металла до покупки готового сувенира.

“Эти картины делает один из наших кузнецов. Он пришел к нам простым разнорабочим, но сам начал проявлять интерес к ковке и со временем стал таким мастером”, – рассказывает историю появления кованых картин и икон Валентина, которая стала для нашей небольшой группы гостеприимной хозяйкой и экскурсоводом по кузне. Она добавляет интересную деталь. Это кузнец – не слышит, поэтому может дольше других коллег работать с инструментами, издающими громкие звуки. Кроме того, посторонние звуки не отвлекают его от творческого процесса.

Экскурсия по кузне начинается с большого выставочного зала, в котором есть изделия разного размера, формы и даже цвета. Можно подобрать что-то в сад или дом. Кузнецы, которые сотрудничают с “Артини”, работают в разных техниках, создавая настоящие шедевры. Но среди ковки можно рассмотреть и стальное литье, и восстановленные предметы старины, которые преображаются после попадания в руки здешних мастеров. Как, например, 100-летние весы.

Еще в один выставочный зал туристы попадают уже после кузни. Здесь можно купить сувенир. Например, магнит, подсвечник или подкову на удачу. Но это не дешевые изделия. Цена кованого магнита ручной работы – от 300 гривень.

Но самое интересное – это, конечно же, кузня, в которой несколько рабочих мест кузнецов, профиль которых не ограничивается лишь декором и сувенирами. “У заказчика сломалась деталь на машине. А таких автомобилей лишь несколько штук на весь Кривой Рог. Заказывать новую запчасть у производителя очень дорого. Вот привезли рессору от другой машины, буду переделывать”, – рассказывает кузнец.

Здесь приглушенный свет и практически нет окон, чтобы по цвету раскаленного металла кузнецу было проще определять его температуру. Под стеной в горне горят угли (или кокс?). По стенам развешены матрицы, клещи, молотки и прочие инструменты, навевающие на мистические мысли.

“Раньше в селах считалось, что кузнецы имеют связь с нечистой силой, так как первыми узнавали все новости. А на самом деле кузни находились на окраине села у дорог, поэтому все путешественники и приезжие сначала общались с кузнецом”, – с такой истории начинается экскурсия по самой кузне.

Кроме мифов узнаешь, что правильно говорить, не молоток, а ручник, так как этот инструмент постоянно в руке у кузнеца. А вместо подмастерья, который в старые времена махал кувалдой, сегодня используется пневматический кузнечный молот. Поэтому современный кузнец может самостоятельно делать изделие от начала и до конца.

Постепенно экскурсия переходит в практическую плоскость. На тебя надевают необходимые средства индивидуальной защиты от нарукавников (как в школе на уроке труда) до очков, дают “ручник” и другие инструменты и начинается магия. Ты бьешь и гнешь раскаленный металл, придаешь ему форму под присмотром опытного кузнеца. Говорят, что работа экскурсантов не пропадает, а будет использована в готовых изделиях.

За это выдают монетки из меди, латуни и алюминия. Сувенирные. Но, чтобы их получить нужно еще чуть-чуть потрудиться – несколько раз махнуть кувалдой!

Здесь есть еще одна небольшая, но интересная экспозиция – находки второй мировой и другие исторические артефакты. Мне понравилась подборка шлемов и касок, среди которых выделю шлем пожарных и полувековую каску, которую использовали горняки, работавшие в подземных железорудных шахтах Кривбасса.

Кстати, работами на космическую тематику, выполненными мастерами “Артини” и других кузнь города украшен парк им.Юрия Гагарина.

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