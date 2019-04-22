Двойная защита – как в Кривом Роге производят листы и изделия из биметалла

Фоторепортаж о работе завода Steel Work (Кривой Рог), где методом наплавки производят биметаллические листы, защищающие оборудование от абразивного износа.





«Куда именно ехать? Такого адреса нет в базе», – сходу огорошил таксист, приехавший за мной на автовокзал Кривого Рога. «Это завод на Кировоградском шоссе. За «Констаром» справа будет красное здание. Там когда-то был автосалон», – поясняю так, как готовили меня представители завода Steel Work, на который я еду.

Стартуем. Машина несет нас через весь Кривой Рог – один из наиболее длинных городов Европы. Вот легендарный 95 квартал. А вот внедорожник, покрытый красно-бурыми пятнами засохшей земли – она здесь такого цвета из-за высокой концентрации окисленного железа, добываемого на нескольких горно-обогатительных комбинатах (ГОК) и шахтах.

Наконец проезжаем заводоуправление «Констара» – некогда флагмана советского турбиностроения. Он, как и многие промышленные монстры, не пережил 1990-е. Пришло время современных компактных эффективных машиностроительных предприятий. Еще чуть-чуть, поворот направо и мы на парковке именно такого завода – Steel Work.

Меня встречает директор завода Владимир Кондратюк. Надеваем защитные каски и сразу же начинаем экскурсию по предприятию. «Учредитель – Андрей Панфилов – создал компанию 15 лет назад практически с нуля. Сначала делали ремонты оборудования методом сварки и наплавки непосредственно на ГОКах. Постепенно расширялись. В 2010 году приобрели эту территорию, где построили два производственных цеха. В состав предприятия также входят склады готовой продукции и собственная сертифицированная лаборатория», – рассказывает Владимир.

Здесь производят биметаллические листы, изделия и металлоконструкции из которых пользуются спросом на многих промышленных предприятиях горнодобывающей, металлургической, угольной, цементной, химической, энергетической и других отраслей промышленности. Основным направлением работы Steel Work является увеличение срока службы и снижение затрат на обслуживание технологического оборудования, в первую очередь, в тех технологических процессах, где оборудование подвержено активному абразивному износу.

Сегодня на Steel Work работает 250 человек, из которых около сотни – квалифицированный инженерно-технический персонал. Для небольшого промышленного предприятия – достаточно большая доля ИТР, но это необходимо при решении сложных задач. Выполняемые здесь работы требуют серьезного инжинирингового подхода, корректных расчетов и точного проектирования. Сегодня такие специалисты в дефиците, но конкурентный уровень заработной платы позволяет предприятию удержать персонал.

На базе предприятия есть своя сварочная лаборатория, где сварщики проходят аттестацию и обучение. Также в ней проводятся все работы по исследованию материалов. Только так можно упредить сложности или идентифицировать причины износа клиентского оборудования.

Владелец компании Андрей Панфилов с самого начала сделал ставку на использование передовых научных разработок и сотрудничество с ведущими сварочными институтами Украины и Европы. Ключевым партнером стал Институт электросварки им. Е.О. Патона.

Основные технологии, которые используют на Steel Work – это сварка и наплавка. На предприятии сравнивают свою работу с ателье, которое занимается индивидуальным пошивом костюмов. Здесь практически нет серийного производства. Каждое изделие тщательно проектируется и разрабатывается под требования конкретного клиента.

В составе завода два основных производственных подразделения:

– Цех наплавки биметаллических листов;

– Цех металлоконструкций.

В цехе наплавки биметаллических листов мне разрешают лишь краем глаза взглянуть на работу «источника молний» (т.е. сварочной дуги) «чтобы не словить зайчиков». Фотографировать нельзя, так как конструкция используемых в цехе наплавочных машин уникальна и запатентована.

Переходим в цех металлоконструкций в сопровождении рабочего, который контролирует транспортировку готового листа. Изделие еще теплое, а почти вся его поверхность покрыта новым слоем, напоминающим вспаханное поле. Это тот самый защитный слой, который прочно соединившись со сталью, создает биметалл. Одна часть листа – быстроизнашиваемая, но гибкая, вторая – абразивоустойчивая, но хрупкая. И они соединены так, что не разорвешь. Такое сочетание, в отличие от других известных технологий защиты оборудования, позволяет делать с биметаллом различные манипуляции: резать, гнуть, соединять. В итоге производить металлоконструкции и изделия сложной формы.

Это уже происходит в Цехе металлоконструкций. Здесь есть все необходимое оборудование от правильных машин до токарно-карусельного станка. Но наиболее важное – станки плазменной резки. «Источник плазменной резки создает дугу, которой разрезает биметалл. Обычной газовой резкой биметалл не режется – очень много хрома», – поясняет директор Steel Work.

Нарезанные детали гнут и соединяют между собой на участке готовых изделий согласно чертежам. Здесь же продукту придают окончательный товарный вид: красят, шлифуют, упаковывают перед отправкой заказчику. География поставок давно вышла за пределы Украины, сегодня ведется проработка все новых и новых рынков.

Спрос на изделия из биметалла растет. Они хоть и существенно дороже тех, которые изготовлены из обычной стали, но и более устойчивы к абразивному износу. А это не только снижение затрат ГОКов и меткомбинатов на закупку оборудования, но и сокращение потерь от временного простоя. В масштабах больших промышленных предприятия применение биметалла позволяет экономить миллионы гривен.

Отлаженный автоматизированный процесс производства биметаллических листов позволяет достичь высокого качества и производительности, которые ценят клиенты.

Но кроме производства и необходимых сертифицированных лабораторий на Steel Work есть еще одно место, которое стоит упомянуть. Я совсем не ожидал увидеть в стенах предприятия библиотеку на 8000 экземпляров литературы о сварке, которые регулярно используются техническими специалистами. Книги, энциклопедии и современные журналы – в библиотеке есть практически все, что нужно для получения знаний о сварке и наплавке, которые являются основой производства биметаллических листов. Собственник сам занимается наукой и считает, что нужно постоянно учиться новому и совершенствовать мастерство.

С этой целью Андрей Панфилов инициировал создание Международного Музея сварки и родственных технологий, вместе с которым будет создан Образовательный центр: планируется открыть лабораторию трибологии, а для детей – обучающую секцию по робототехнике.

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