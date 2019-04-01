ТАС-Логистик закупил 100 вагонов-зерновозов

В апреле 2019 г. компания “ТАС-Логистик” нарастит собственный вагонный парк на 100 вагонов-зерновозов, произведенных на ПАО “Днепровагонмаш” (Каменское), сообщили ReadMetal.com в компании.

“Первую партию зерновозов производства ПАО «Днепровагонмаш» компания получила 29 марта 2019 г.”, – уточнили в компании.

Это вторая партия новых вагонов, приобретенных в текущем году. В январе-феврале ТАС-Логистик приобрел 100 полувагонов. “Таким образом, с января 2019 года парк вагонов ООО «ТАС-Логистик» увеличился на 200 вагонов и составляет 1376 вагонов (с учетом тех, которые будут получены в апреле 2019 года – ReadMEtal.com), из которых 1 216 зерновозов и 160 полувагонов”, – уточняют в компании.

Также читайте: Сколько вагонов произведено в Украине в 2018 году >>>

В планах “ТАС-Логистик” нарастить парк до 2000 вагонов в краткосрочном и до 10000 вагонов в среднесрочном (5-7 лет) периоде.

“ТАС-Логистик” входит в бизнес-группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи