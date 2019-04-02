Зачем Нибулону 5 тыс. тонн металлопроката

При строительстве самого длинного в истории независимой Украины судна – плавкрана NIBULON MAХ – судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) “Нибулон” (Николаев) использует 5 тыс. тонн металлопроката. Об этом говорится в сообщении компании.

Длина перегружателя 140 метро. Сейчас параллельно проводятся формирование на стапельной площадке днищевой части корпуса судна и испытание сформированных помещений сухих отсеков, а также их очистка и покраска.

На других участках судостроительного завода продолжается изготовление необходимых составляющих судна. “В целом для строительства корпуса судна и крышек люковых закрытий необходимо около 5 тыс. тонн металла. Общая длина кабельной продукции, которая монтируется на судне, составляет около 150 км. Для защиты корпуса судна от коррозии необходимо около 70,5 тыс. л лакокрасочных материалов. Суммарный вес материалов для изоляции корпуса судна составляет 64 тонн”, – говорится в сообщении “Нибулон”.

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Это первое судно с такими размерами, которое строится на судостроительно-судоремонтном заводе «НИБУЛОН». Специально для его строительства компания проводит модернизацию стапельной площадки и реконструкцию спуско-подъемного устройства, что привело к увеличению количества стапельных и спусковых дорожек. Также для нужд строительства компанией приобретен электрогидравлический поворотный портальный кран немецкой фирмы Liebherr-MCCTEC Rostock GmbH с максимальной грузоподъемностью 42 тонн и максимальным вылетом стрелы – 35 м.

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