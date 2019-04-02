Сколько сэндвич-панелей продано в Украине в 2018 году

В 2018 году объем украинского рынка сэндвич-панелей достиг 2,3 млн кв. м, об этом говорится в презентации директора Rauta Group Андрея Озейчука, которая опубликована на сайте компании. Это на 21% больше, чем в 2017 году.

Руководитель Rauta отметил, что около 56% рынка сэндвич-панелей занимает продукция украинского производства.

Рынок стальных вентилируемых фасадов достиг 1,5 млн кв.м, из которых на трапециевидный профиль приходится 98% продаж.

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«Затраты на строительство составляют около 1/6 от общих расходов в течение всего жизненного цикла здания, поэтому сегодня заказчики инвестируют в энергосберегающие фасадные решения, такие как вентилируемые фасады и сэндвич-панели повышенной энергоэффективности», – цитируется в сообщении Андрей Озейчук.

Отметим, что в конце прошлого года в Rauta Group прогнозировали рост украинского рынка сэндвич-панелей до 2,1 млн кв.м.

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