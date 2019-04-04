Где изготовят металлоконструкции для Шулявского путепровода

Металлоконструкции для ремонта Шулявского путепровода в Киеве уже изготавливают на Николаевском судостроительном заводе (НСЗ) “Океан” (Николаев). Об этом сообщает “Укринформ” со ссылкой на владельца предприятия Игоря Волошина. Судостроительный завод также получил первый государственный заказ.

«Как мы и обещали, завод «Океан» возобновляет работу. Мы получили первый государственный заказ – на предприятие для ремонта зашло судно технического флота (земснаряд) «Рион», которое принадлежит ГП «Администрации морпортов Украины». Для выполнения работ будет впервые за много последних лет задействован сухой док – одно из главнейших технологических сооружений предприятия», – цитируется Волошин.

На судне будут выполнены корпусные работы по замене металла, ремонт землечерпательного механизма, покраска и другие работы.

На предприятии также изготавливаются металлоконструкции для заказчиков из Киева. В частности, для ремонта Шулявского путепровода и строительства пешеходно-велосипедного моста на Владимирской горке.

«Сейчас мы работаем над заключением контрактов на строительство судов. Ожидается, что это будет первый отечественный заказ. Пока еще обсуждаются его детали, поэтому называть более конкретно ничего не хотелось бы. Но как только контракт будет заключен, мы его обнародуем», – отметил Волошин.

На сегодняшний день на предприятии работает более 500 сотрудников и их количество будет увеличиваться.

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3 декабря 2018 года завод «Океан» (Николаев), который длительное время не работал, продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривень.

Его новым владельцем стал руководитель ООО «Торговый дом «Аннона» (Николаев) Игорь Волошин.

Николаевский судостроительный завод «Океан» специализируется на строительстве и ремонте контейнеровозов, танкеров и других судов водоизмещением до 350 тысяч тонн. Ранее был собственностью норвежско-российской компании Вадан Ярдс Групп АС.

Ему принадлежит земельный участок площадью около 101 гектара и участок водной акватории площадью 42 гектара. Общая длина строительных набережных превышает 600 метров.

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась 16 марта 2019 года и продлится около 1,5 лет. Стоимость проекта превышает 800 млн гривень. До конца текущего года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек, съездов с путепровода. Генеральный подрядчик реконструкции – ООО “Северо-украинский строительный альянс”.

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