Украина может ограничить импорт российских стальных тросов и канатов

Поставки стальных тросов и канатов в Украину из России могут быть ограничены. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) поручила Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых торосов и канатов происхождением из Российской Федерации. Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

“Речь идет о стальных крученых проводах, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием, различных арматурных стабилизированных прядях. В Минэкономразвития поступила жалоба от украинского производителя, который утверждает, что в 2016-2018 гг. цены импорта российских тросов и канатов были ниже себестоимости его аналогичной продукции. В ходе проверки фактов, которые приводит украинский производитель, Минэкономразвития пришло к выводу, что цена импорта из РФ действительно дороже себестоимости производства”, – цитируется в новости советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа по итогам заседания комиссии.

Она указала, что в 2018 году существенно – на 29% – выросли объемы импорта тросов и канатов из РФ в Украину.

“При этом доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%”, – добавила Пидласа.

В России такие тросы и канаты производят несколько крупных предприятий: “Северсталь-метиз”, Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод. Комиссия считает, что импорт из РФ мог осуществляться по демпинговым ценам. Поэтому МКМТ поручила Минэкономразвития начать и провести антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину.

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Крупнейшим в Украине производителем стальных канатов и тросов является ЧАО “Производственное объединение “Стальканат-Силур”” (Одесса).

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