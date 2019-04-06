Как производят ж/д колеса KLW – Интерпайп – фоторепортаж

Круглая стальная заготовка, произведенная на “Интерпайп Сталь” (Днепр), в зависимости от диаметра делится на два основных вида: для бесшовных труб и железнодорожных колес. Именно производство ж/д продукции промышленной компанией “Интерпайп” будет в фокусе двух следующих фоторепортажей ReadMetal.com.

“Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” (НТЗ, Днепр) – единственный в Украине и один из крупнейших в Европе производителей цельнокатанных стальных колес для железнодорожного транспорта: грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, трамваев, поездов метрополитена.

Их производство можно условно разделить на два больших этапа: горячая и холодная обработка: от выплавки стали до появления готовых колес на складе всего 27 этапов.

После машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) стальная колесная заготовка нарезается и ломается на одинаковые куски массой около 250 кг. Их перевозят в колесопрокатный цех, где нагревают и перемещают под пресс усилием 2000 тонн. Здесь способом открытой ковки цилиндр превращается в заготовку, чем-то напоминающую головку твердого сыра.

Следующий этап – пресс усилием 5000 тонн. Отличие от первого в том, что заготовке уже придается определенная форма – это закрытая ковка. Третий пресс усилием 10000 тонн – это уже не ковка, а штамповка. После него в заготовке уже не угадываются, а четко просматриваются формы будущего готового изделия.

Все эти процессы сопровождаются охлаждением прессов с помощью огромного количества воды, которая испаряясь, создает впечатления присутствия в мире стимпанка – мире без электричества, где работает только механика. Но это не так).

На колесопрокатном стане колесо прокатывается и калибруется с помощью специального пресса усилием 3500 тонн. Здесь же прошивается отверстие ступицы. Этот этап, кстати, – основное отличие украинских и европейских колес от американских. Ведь тамошними стандартами разрешено использовать литые колеса без дополнительной прокатки, что ограничивает срок и условия их эксплуатации. В наших краях эксплуатация литых ж/д колес просто запрещена. Поэтому даже американские локомотивы GE, приехавшие в прошлом году в Украину, оснащены колесами “Интерпайпа”.

Далее колеса охлаждаются, происходит их первичная механическая обработка. После этого изделия еще раз нагреваются, закаливаются, производится их отпуск (специальная термическая обработка для повышения пластичности и снижения хрупкости стали) и окончательное охлаждение.

Проектная производительность колесопрокатного цеха – от 90 до 120 колес в час. После него колеса перевозят в другой цех для финишной механической обработки.

На входе в цех нас встретило несколько стопок охлажденных колес цвета мокрый асфальт. Но далее они чудесно преображаются и становятся гораздо более фотогеничными.

В этом цеху работает несколько линий по черновой и чистовой механической обработке стальных изделий. Большинство процессов автоматизированы. После обточки проводится автоматический контроль геометрии и твердости, ультразвуковой магнитопорошковый контроль, маркировка. И этот процесс касается каждого колеса, а не отдельных изделий из партии, так как от качества каждого из них зависит безопасность эксплуатации грузовых и пассажирских поездов. Техническая документация по каждому изделию хранится более 20 лет!

Выпускается несколько сотен различных типов ж/д колес для заказчиков из разных стран мира, у каждого из которых свои требования. Например, для клиента из Германии боковины окрашивают специальной краской, которая при перегреве колеса меняет цвет с черного на красный. Если это происходит, то колесо больше нельзя эксплуатировать, так как из-за высокой температуры в металле произошли необратимые изменения, негативно влияющие на его физические свойства.

Часть колес упаковывается для отправки заказчикам, как Украине так и за ее пределами. Еще часть остается на заводе, чтобы превратиться в колесные пары, производство которых относительно недавно освоили на “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод”. Об этом будет в заключительной части репортажа.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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