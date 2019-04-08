Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в начале апреля 2019 года

По данным издательства “Металлика” на первой неделе апреля 2019 года длинномерный металлопрокат в Украине подорожал, а плоский – несколько подешевел.
В сегменте длинномерного проката с с 1 по 8 апреля 2019 года арматура подорожала на 173 грн./тонна (+0,94 %). Балка и швеллер укрепили позиции на 6 грн./тонна (+0,03 %) и 2 грн./тонна (+0,01 %) соответственно. Котировки уголка остались на уровне прошлой недели.
Нелегированный круг с 1 по 8 апреля подешевел на 6 грн./тонна (-0,03 %) до 21 097 грн./тонна.
В сегменте плоского проката преобладала негативная динамика. Горячекатаный лист подешевел на 25 грн./тонна (-0,12%). Холоднокатаный лист – на 19 грн./тонна (-0,08 %).
В трубном сегменте стоимость электросварных труб увеличилась на 132 грн./тонна (+0,51 %). Средняя стоимость бесшовных труб увеличилась на 44 грн./тонна (+0,12 %). Цена водогазопроводных (ВГП) труб не изменилась.
В результате значение сводного ценового индекса издательства “Металлика” увеличилось на 1,14 пункта (+0,14 %).
А вот сводный индекс цен на прокат строительного сортамента от Украинского центра стального строительства на прошлой неделе не изменился. В индексе оцениваются такие виды проката, как г/к лист, балка, швеллер, уголок, профильная и круглая труба
|Позиция
|Текущая котировка, грн
|% за месяц
|% к началу года
|% к аналог., периоду пред., года
|Лист г\к от 5 до 14 мм
|19500
|0
|0.44
|-12.85
|Балка №20
|22555
|0
|1.83
|-2.51
|Швеллер №18
|21690
|0
|7.11
|-10.32
|Уголок 63х5
|20615
|0
|2.46
|-9.76
|Профильная труба 100х4
|20800
|0
|-1.89
|-15.79
|Круглая труба 114х4
|21050
|0
|-1.86
|-15.63