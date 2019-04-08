Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в начале апреля 2019 года

По данным издательства “Металлика” на первой неделе апреля 2019 года длинномерный металлопрокат в Украине подорожал, а плоский – несколько подешевел.

В сегменте длинномерного проката с с 1 по 8 апреля 2019 года арматура подорожала на 173 грн./тонна (+0,94 %). Балка и швеллер укрепили позиции на 6 грн./тонна (+0,03 %) и 2 грн./тонна (+0,01 %) соответственно. Котировки уголка остались на уровне прошлой недели.

Нелегированный круг с 1 по 8 апреля подешевел на 6 грн./тонна (-0,03 %) до 21 097 грн./тонна.

В сегменте плоского проката преобладала негативная динамика. Горячекатаный лист подешевел на 25 грн./тонна (-0,12%). Холоднокатаный лист – на 19 грн./тонна (-0,08 %).

В трубном сегменте стоимость электросварных труб увеличилась на 132 грн./тонна (+0,51 %). Средняя стоимость бесшовных труб увеличилась на 44 грн./тонна (+0,12 %). Цена водогазопроводных (ВГП) труб не изменилась.

В результате значение сводного ценового индекса издательства “Металлика” увеличилось на 1,14 пункта (+0,14 %).

А вот сводный индекс цен на прокат строительного сортамента от Украинского центра стального строительства на прошлой неделе не изменился. В индексе оцениваются такие виды проката, как г/к лист, балка, швеллер, уголок, профильная и круглая труба

Позиция Текущая котировка, грн % за месяц % к началу года % к аналог., периоду пред., года Лист г\к от 5 до 14 мм 19500 0 0.44 -12.85 Балка №20 22555 0 1.83 -2.51 Швеллер №18 21690 0 7.11 -10.32 Уголок 63х5 20615 0 2.46 -9.76 Профильная труба 100х4 20800 0 -1.89 -15.79 Круглая труба 114х4 21050 0 -1.86 -15.63

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