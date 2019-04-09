Зачем Херсонской верфи 400 тонн проката

Херсонская верфь Смарт Мэритайм Груп (СМГ) заменит 400 тонн стального проката на трех сухогрузах. Об этом говорится в сообщении СМГ.

“На Херсонской верфи СМГ выполняется ряд заказов по судоремонту, наиболее крупные из которых в части замены металла – сухогрузы Chalsi, Volgo-Don 5066 и Chelsea 3. В ходе корпусных работ суммарно на этих судах будет произведено около 400 тонн замены металла”, – отмечают в СМГ.

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Также на теплоходах проведут ремонт винто-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры, трубопроводов, достроечные работы.

По словам заместителя главного строителя Херсонской верфи СМГ Романа Новохацкого, стапель загружен, но работы продвигаются активно благодаря укомплектованному составу специалистов. «Только на Chalsi ежедневно занято около 165 рабочих верфи, что позволяет ожидать, что этот заказ мы выполним раньше контрактных сроков», – цитируется Новохацкий.

Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

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